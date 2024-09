QUÉBEC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, chancelière et commandeur de l'Ordre du mérite des corps policiers, investira 7 officiers (O.O.M.) et 10 membres (M.O.M.) au sein de cet Ordre lors d'une cérémonie qui se tiendra à la Citadelle de Québec le 19 septembre 2024.

Liste des récipiendaires

Date : jeudi 19 septembre 2024

Heure : 11 h

Lieu : Résidence du gouverneur général à la Citadelle de Québec

À propos de l'Ordre du mérite des corps policiers

L'Ordre du mérite des corps policiers rend hommage aux membres des corps policiers qui ont contribué de façon remarquable à l'application de la loi et au service public. Cette distinction permet de reconnaître la carrière exemplaire de ces personnes qui, dans l'exercice de leur profession, ont fait preuve d'un dévouement exceptionnel et ont apporté leur contribution à leur communauté et à notre pays.

