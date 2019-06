Avis aux médias - La gouverneure générale inaugurera la statue équestre de la reine Elizabeth II dans son nouvel emplacement

OTTAWA, le 10 juin 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, inaugurera la statue équestre de la reine Elizabeth II dans son nouvel emplacement sur la promenade Sussex, devant la grille principale de Rideau Hall, le 12 juin 2019 à 14 h.

La gouverneure générale prononcera une allocution pour souligner cette occasion. Le Carrousel de la Gendarmerie royale du Canada, la Musique de la Garde de cérémonie et le quintette de cuivres Spitfire des Forces armées canadiennes participeront à la cérémonie.

Sa Majesté la Reine a initialement dévoilé la statue sur la Colline du Parlement le 1er juillet 1992, à l'occasion des célébrations du 125e anniversaire du Canada et en l'honneur du 40e anniversaire de son règne. En raison des travaux majeurs de réhabilitation de l'édifice du Centre sur la Colline du Parlement au cours des dix prochaines années, la statue a été déplacée à son nouvel emplacement devant la grille principale de Rideau Hall sur la promenade Sussex.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir cette cérémonie sont priés de confirmer leur présence au préalable auprès du Bureau de presse de Rideau Hall et de se présenter à la grille principale de Rideau Hall sur la promenade Sussex avant 13 h 45 le jour de la cérémonie.

FICHE D'INFORMATION SUR LA STATUE ÉQUESTRE DE LA REINE ELIZABETH II

La première statue équestre de Sa Majesté la Reine dans le monde a été dévoilée sur la Colline du Parlement par Sa Majesté le 1er juillet 1992, en l'honneur du 125e anniversaire de la Confédération et du 40e anniversaire de son règne. Elle est représentée sur sa monture, Centenial, un cadeau de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à l'occasion de leur 100e anniversaire. À 4 mètres de hauteur, la statue de bronze est une fois et demie plus grande que nature. Le socle est fait de granit des Laurentides et mesure 3,7 mètres de hauteur, 4,3 mètres de longueur et 1,5 mètre de profondeur. Au total, le monument pèse 1225 kilogrammes.

Réinstallation en 2019

En raison des travaux majeurs de réhabilitation de l'édifice du Centre sur la Colline du Parlement au cours des dix prochaines années, la statue équestre de la reine Elizabeth II a été temporairement réinstallée devant la grille principale de Rideau Hall sur la promenade Sussex. Repère visuel de l'arrivée à Rideau Hall, la statue marque le point de départ de l'allée cérémoniale qui sillonne le domaine jusqu'à la résidence. Rideau Hall était un choix naturel, puisqu'il s'agit de la résidence et du lieu de travail officiels du gouverneur général, le représentant de la Reine au Canada, ainsi que de l'endroit où Sa Majesté réside lorsqu'elle est à Ottawa. La statue a été installée à son nouvel emplacement en mai 2019. Non loin du nouvel emplacement, vous trouverez les écuries du Carrousel de la GRC où Centenial, le cheval de la statue, a été entraîné. Les écuries de la GRC sont ouvertes au public.

Jack Harman, sculpteur

Jack Harman (1927-2001) était un sculpteur de Vancouver (Colombie-Britannique), qui est devenu célèbre au Canada et à l'étranger dans les années 1980. Celui-ci a été sélectionné en 1990 pour créer une statue équestre de Sa Majesté. Il a fallu une équipe de dix personnes et deux ans pour mener le projet à bien. Parmi les autres œuvres de Jack Harman, mentionnons le Monument au maintien de la paix sur la promenade Sussex, au centre-ville d'Ottawa.

Centenial

Centenial a été offert à Sa Majesté pour commémorer le centenaire de la GRC. Sa Majesté a choisi le cheval, alors connu sous le nom de Jerry, parmi un groupe de cinq chevaux châtrés aux écuries de la GRC, à Ottawa (Ontario), le 2 août 1973. Jerry est demeuré avec la GRC afin qu'on l'entraîne comme cheval de selle et pour le Carrousel, à la demande de Sa Majesté. Le sergent Fred Rasmussen, qui avait entraîné Burmese, le premier cheval précédemment offert à Sa Majesté par la GRC, a également reçu la responsabilité d'entraîner Jerry. Le cheval a été remis à Sa Majesté au château de Windsor le 15 mai 1977 et rebaptisé Centenial. Centenial est le deuxième des huit chevaux qui ont été offerts à Sa Majesté à ce jour par la GRC.

Sa Majesté à Rideau Hall

Rideau Hall est la résidence officielle de Sa Majesté lorsqu'elle est au Canada. La première visite de Sa Majesté remonte à 1951, alors qu'elle était encore princesse. Elle a dansé un set carré dans la salle de bal et planté son premier arbre commémoratif, un érable à sucre, sur le domaine. Elle est revenue à titre de reine de nombreuses fois et a planté quatre autres arbres commémoratifs qui illustrent sa relation avec le Canada dans le temps. L'écho des visites de Sa Majesté retentit aussi dans la résidence. Un vitrail commémoratif royal, dévoilé en 1992, embellit le hall d'entrée.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Renseignements pour les médias : Josephine Laframboise, Bureau de presse de Rideau Hall, 613-668-1929 (cell.), josephine.laframboise@gg.ca

