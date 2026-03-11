OTTAWA, ON, le 11 mars 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, sera à Whitehorse, au Yukon, du 13 au 15 mars 2026, pour assister aux Jeux d'hiver de l'Arctique.

Durant son séjour, Son Excellence encouragera les participants, les entraîneurs et les bénévoles du Canada; insistera sur l'importance de la santé physique et mentale et du bien-être; mettra en avant le dialogue et la diplomatie entre les nations arctiques; et fera la promotion de la réconciliation entre les peuples.

Itinéraire

Les heures sont indiquées en heure normale des Rocheuses (HNR).

Vendredi 13 mars

12 h

Événements sportifs

La gouverneure générale assistera à plusieurs événements sportifs en après-midi.

Différents sites, Whitehorse, Yukon

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

19 h

Gala culturel des Jeux d'hiver de l'Arctique

La gouverneure générale se joindra aux participants, aux entraîneurs et aux bénévoles à l'occasion du Gala culturel des Jeux d'hiver de l'Arctique 2026, afin de célébrer le sport, la culture et l'unité dans la région circumpolaire.

Centre des arts du Yukon, Whitehorse, Yukon

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

Samedi 14 mars

9 h

Rencontre avec les commissaires des territoires du Nord

La gouverneure générale rencontrera les commissaires suivants afin de discuter de questions cruciales liées à l'Arctique : l'honorable Adeline Webber (Yukon), l'honorable Gerald W. Kisoun (Territoires du Nord-Ouest) et l'honorable Eva Qamaniq Aariak (Nunavut).

PHOTOGRAPHES OFFICIELS UNIQUEMENT

10 h 30

Événements sportifs

La gouverneure générale assistera à divers événements sportifs devant avoir lieu au cours de la journée.

Différents sites, Whitehorse, Yukon

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

15 h

Cérémonie de clôture des Jeux d'hiver de l'Arctique

La gouverneure générale assistera à la cérémonie de clôture des Jeux d'hiver de l'Arctique 2026 de Whitehorse et y prononcera une allocution. Son Excellence rencontrera ensuite des gens de la région, des participants, des entraîneurs, des bénévoles, des dignitaires et des visiteurs.

Main Street, Whitehorse, Yukon

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

Dimanche 15 mars

9 h 30

Rencontre avec le premier ministre du Yukon

Avant de quitter le territoire, la gouverneure générale rencontrera l'honorable Currie Dixon, premier ministre du Yukon.

Cabinet du premier ministre, Whitehorse, Yukon

PHOTOGRAPHES OFFICIELS UNIQUEMENT

