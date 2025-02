OTTAWA, ON, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser effectueront une visite en Colombie-Britannique, du 5 au 9 février 2025. À titre de commandante en chef du Canada et au nom de tous les Canadiens, la gouverneure générale encouragera les concurrents qui participeront aux Jeux Invictus de 2025 pour célébrer la résilience et la force des militaires et des anciens combattants blessés des Forces armées canadiennes et de leurs familles.

Pendant son séjour en Colombie-Britannique, la gouverneure générale tiendra également la troisième séance au pays de sa tournée d'écoute et d'apprentissage sur la santé mentale, qui met en lumière les pratiques exemplaires en matière de santé mentale et de bien-être dans les collectivités de l'Ouest canadien. La tournée d'écoute et d'apprentissage sur la santé mentale a été officiellement lancée en juillet 2024 à Terre-Neuve-et-Labrador.

L'année 2025 marque le 10e anniversaire de la publication des appels à l'action historiques de la Commission de vérité et réconciliation. Cet important jalon offre l'occasion de réfléchir aux progrès réalisés, de reconnaître les difficultés qui subsistent et de réaffirmer la volonté de poursuivre les efforts de réconciliation au Canada. À l'occasion du 10e anniversaire des appels à l'action, la gouverneure générale et d'autres éminents panélistes participeront à une importante discussion sur le passé, le présent et l'avenir de la réconciliation.

Itinéraire

Remarque : heures indiquées selon l'heure normale du Pacifique (HNP).

Victoria (Colombie-Britannique)

Mercredi 5 février 2025

12 h 45

Rencontre avec Son Honneur l'honorable Wendy Cocchia, 31e lieutenante-gouverneure de la Colombie-Britannique

La gouverneure générale rencontrera Son Honneur l'honorable Wendy Cocchia, récemment assermentée à titre de lieutenante-gouverneure de la Colombie-Britannique.

Hôtel du gouvernement

PHOTOGRAPHES OFFICIELS UNIQUEMENT

15 h

Espoir et détermination : réflexions sur la vérité et la réconciliation

La gouverneure générale prononcera un discours liminaire à l'occasion d'un événement organisé par l'Université de Victoria pour souligner le 10e anniversaire de la publication des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Dans son allocution, la gouverneure générale soulignera les progrès réalisés vers la réconciliation et invitera tous les Canadiens à renouveler leur engagement et à continuer d'aller de l'avant. Après le discours d'ouverture, un groupe d'experts discutera du passé, du présent et de l'avenir de la vérité et de la réconciliation au Canada. Après l'événement, la gouverneure générale rencontrera également des étudiants pour entendre leurs réflexions et leurs points de vue sur la réconciliation.

Connectez-vous virtuellement pour écouter l'événement Espoir et détermination : Réflexions sur la vérité et la réconciliation [en anglais seulement]

Université de Victoria, Sŋéqə ʔéʔləŋ | Maison Sngequ

OUVERT AUX MÉDIAS (séance de photo au début de la rencontre entre la gouverneure générale et les étudiants)

Personne-ressource pour les médias : Jennifer Kwan, [email protected], 236-638-2113

Vancouver (Colombie-Britannique)

Jeudi 6 février 2025

11 h

Visite de l'Open Door Group dans le cadre de la tournée d'écoute et d'apprentissage sur la santé mentale

Dans le cadre de sa tournée d'écoute et d'apprentissage sur la santé mentale, la gouverneure générale se rendra dans les locaux de l'Open Door Group, où elle rencontrera des personnes participant à divers programmes de loisirs thérapeutiques. Au cours de sa visite, la gouverneure générale pourra prendre directement connaissance de la façon dont ces programmes changent réellement la vie des personnes qui sont en voie de rétablissement ou aux prises avec des problèmes de santé mentale.

En savoir plus sur l'Open Door Group [en anglais seulement]

Open Door Group, 300-1338 West Broadway

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Jennifer Do, [email protected], 778-798-1891

14 h 15

Table ronde de la tournée d'écoute et d'apprentissage sur la santé mentale

Dans le cadre de la tournée, la gouverneure générale sera l'hôte d'une table ronde au Dudes Club. La discussion réunira des personnes ayant vécu des expériences en lien avec la santé mentale, des spécialistes en santé mentale et des acteurs du changement qui partageront leurs expériences afin de sensibiliser les gens aux pratiques novatrices dans le domaine.

En savoir plus sur Dudes Club [en anglais seulement]

Dudes Club

PHOTOGRAPHES OFFICIELS UNIQUEMENT

19 h

Dîner de bienvenue pour les membres de la délégation d'anciens combattants canadiens

La gouverneure générale rencontrera des anciens combattants autochtones du Canada lors d'un dîner de bienvenue. La délégation d'anciens combattants canadiens aux Jeux Invictus de 2025 réunira des anciens combattants autochtones de partout au Canada pour permettre des échanges culturels et le dialogue entre eux, les quatre Premières Nations hôtes, des jeunes et les anciens combattants autochtones d'autres pays participants.

Salon de thé à Stanley Park

PHOTOGRAPHES OFFICIELS UNIQUEMENT

Vendredi 7 février 2025

En matinée - Promenade à Vancouver

La gouverneure générale rencontrera des résidents et des propriétaires d'entreprises locales afin de mieux comprendre la mosaïque culturelle unique qui rend la région si dynamique.

15 h 30

Cérémonie de remise de distinctions honorifiques

La gouverneure générale participera à une cérémonie de remise de distinctions honorifiques canadiennes pour remercier des personnes qui ont apporté une contribution importante au Canada et qui ont inspiré d'autres personnes à contribuer à l'édification d'un pays meilleur. Au cours de la cérémonie, la gouverneure générale investira deux officiers et un membre de l'Ordre du Canada et remettra la Croix du service méritoire (division civile) à une personne. Pendant cette cérémonie, la gouverneure générale remettra aussi une Médaille du couronnement du roi Charles III.

Liste des récipiendaires participant à la cérémonie

En savoir plus sur les distinctions honorifiques canadiennes

Library Square Tower, 300 West Georgia Street

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected], 343-573-7563

Samedi 8 février 2025

9 h

Déjeuner d'Équipe Canada aux Jeux Invictus

La gouverneure générale rencontrera des membres d'Équipe Canada Invictus, ainsi que leurs proches, afin de leur rendre hommage et de les célébrer alors qu'ils se préparent à participer aux Jeux Invictus de 2025.

Centre des congrès de Vancouver

PHOTOGRAPHES OFFICIELS UNIQUEMENT

11 h

Réception donnée par le premier ministre de la Colombie-Britannique

La gouverneure générale assistera à la réception de bienvenue donnée par l'honorable David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique, à l'occasion des Jeux Invictus de 2025 de Vancouver Whistler.

Temple de la renommée des sports de la Colombie-Britannique

PHOTOGRAPHES OFFICIELS UNIQUEMENT

13 h

Cérémonie d'accueil - Ouverture officielle des Jeux Invictus

La gouverneure générale assistera à la cérémonie d'ouverture des Jeux Invictus de 2025 et y prononcera une allocution.

En savoir plus sur les Jeux Invictus de 2025

Apprenez-en davantage sur les 56 athlètes d'Équipe Canada qui participeront aux Jeux Invictus

B.C. Place, 777 Pacific Blvd

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

Personne-ressource pour les médias : Lauren Pavan, [email protected]

Dimanche 9 février 2025

Événements sportifs

La gouverneure générale assistera à des événements sportifs à divers sites tout au long de la journée.

Pour en savoir plus sur le programme des Jeux Invictus [en anglais seulement]

Divers emplacements, Vancouver

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

Personne-ressource pour les médias : Lauren Pavan, [email protected]

