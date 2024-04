OTTAWA, ON, le 18 avril 2024 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser effectueront une visite officielle en Saskatchewan du 22 au 24 avril 2024.

Cette visite sera axée sur la réconciliation, la santé mentale, l'éducation et les changements climatiques. Au cours de la visite officielle, Son Excellence rencontrera des représentants provinciaux et autochtones, des jeunes, des éducateurs, des nouveaux arrivants, des artistes et des chefs de file de la société civile.

La gouverneure générale joue un rôle important en sensibilisant la population à des enjeux importants dans notre pays et en faisant connaître des Canadiens et Canadiennes remarquables qui œuvrent à l'amélioration de la vie de leurs concitoyens et de leurs communautés. Les visites officielles offrent à Son Excellence l'occasion de rencontrer et récompenser, au nom des Canadiens et Canadiennes, des personnes qui se distinguent dans un large éventail de domaines.

Itinéraire

Note : Les heures sont indiquées en heure normale du Centre (HNC).

Regina (Saskatchewan)

Lundi 22 avril

11 h 30

Cérémonie d'accueil officielle

À son arrivée, la gouverneure générale sera accueillie par plusieurs représentants provinciaux, dont Leurs Honneurs l'honorable Russ Mirasty, lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan, et Donna Mirasty, ainsi que par l'honorable Scott Moe, premier ministre de la province. La gouverneure générale inspectera une garde d'honneur de la GRC.

Assemblée législative de la Saskatchewan

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Julie Leggott, cheffe de cabinet adjointe - communications et attachée de presse du premier ministre, 306-787-9619, [email protected]; Shalyn McKenna, conseillère en communications du gouvernement de la Saskatchewan, 306-787-5174, [email protected]

11 h 50

Rencontre avec le premier ministre de la Saskatchewan

La gouverneure générale rencontrera l'honorable Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan.

Assemblée législative de la Saskatchewan

SÉANCE DE PHOTOS - Devant le foyer

Personne-ressource pour les médias : Julie Leggott, cheffe de cabinet adjointe - communications et attachée de presse du premier ministre, 306-787-9619, [email protected]

12 h 30

Rencontre avec le lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan

La gouverneure générale rencontrera Son Honneur l'honorable Russ Mirasty, lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan, et Son Honneur Donna Mirasty.

Government House

SÉANCE DE PHOTOS - À l'entrée de Government House et lors de la signature du livre d'or dans le musée

Personne-ressource pour les médias : Donna Boyle, 306-787-6460 (bureau), 306-531-6238 (cellulaire), [email protected]

14 h

Visite à l'Université des Premières Nations

Son Excellence visitera l'Université des Premières Nations, où elle participera à l'enregistrement d'un épisode de pîkiskwêwin, un projet de balados en langues autochtones, avec des étudiants. Ils aborderont notamment la question de la préservation et de la revitalisation des langues autochtones.

L'Université des Premières Nations est un établissement canadien unique qui se spécialise dans les savoirs autochtones en offrant des programmes d'enseignement postsecondaire aux étudiants autochtones et non autochtones dans un contexte respectueux des cultures.

En savoir plus sur l'Université des Premières Nations (en anglais seulement)

En savoir plus sur pîkiskwêwin (en anglais seulement)

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

17 h 30

Réception officielle offerte par le lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan

La gouverneure générale prononcera une allocution à l'occasion de l'événement organisé par le lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan.

Government House

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

Mardi 23 avril

9 h 40

Visite à la Regina Open Door Society (RODS)

En premier lieu, la gouverneure générale rencontrera les artistes principaux qui ont peint la murale de la Regina Open Door Society. La murale se trouve sur le mur extérieur de l'établissement. Elle visitera ensuite la société et se joindra à de nouveaux arrivants au Canada qui suivent un cours de langue.

Située à Regina, la RODS est une organisation à but non lucratif qui fournit des services d'établissement et d'intégration aux réfugiés et aux immigrants.

En savoir plus sur la RODS (en anglais seulement)

2314 11th Avenue

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Victoria Flores, 306-533-5161, [email protected]

Saskatoon (Saskatchewan)

14 h 30

Discussion sur les services de santé mentale offerts aux agriculteurs et aux éleveurs

La gouverneure générale participera, avec des spécialistes de la santé mentale du réseau SaskAgMatters, à une table ronde sur les questions qui touchent les milieux de l'agriculture et de l'élevage au Canada.

SaskAgMatters fait le rapprochement entre les producteurs agricoles et les services de soutien au bien-être mental, afin de favoriser la santé et la productivité de la communauté agricole de la Saskatchewan.

En savoir plus sur SaskAgMatters (en anglais seulement)

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

Mercredi 24 avril

10 h

Visite au centre de soins de santé maternelle

La gouverneure générale visitera le centre de soins de santé maternelle à l'hôpital Jim Pattison. Elle rencontrera des employés du centre, dont des aides à l'accouchement autochtones, pour découvrir les services offerts aux mères, aux enfants et aux familles de l'ensemble de la province. Le centre répond aux besoins uniques des femmes enceintes et des femmes qui vont accoucher, en leur offrant, ainsi qu'aux membres de leur famille, un soutien adapté.

En savoir plus sur le centre de soins de santé maternelle (en anglais seulement)

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

11 h 20

Rencontre avec des leaders autochtones

La gouverneure générale rencontrera Bobby Cameron, chef de la Federation of Sovereign Indigenous Nations, et Glen McCallum, président de la Métis Nation of Saskatchewan.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

12 h

Visite au parc patrimonial Wanuskewin

Accompagnée d'un groupe de jeunes, la gouverneure générale visitera Wanuskewin afin de mieux comprendre comment ce lieu historique national témoigne de la relation sacrée des peuples autochtones avec la terre. Son Excellence participera également à une séance de questions avec les jeunes.

Wanuskewin offre une foule d'activités : visites guidées et autoguidées, randonnées en plein air, expositions interactives, galeries d'art, vidéos et espaces de mise en valeur des peuples autochtones des plaines du Nord. Les visiteurs de tous âges ont la possibilité de plonger au cœur des traditions et des cultures, tout en découvrant ce qu'était la vie avant et après le contact avec les Européens.

En savoir plus sur le parc Wanuskewin (en anglais seulement)

4 Penner Road

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Andrew McDonald, 306-931-6767, [email protected]

Faits en bref

Il s'agira de la première visite officielle de la gouverneure générale Mary Simon en Saskatchewan .

en . La gouverneure générale Mary Simon a voyagé en Saskatchewan en septembre 2022, pour rendre visite à la Nation crie de James Smith après la tuerie survenue dans cette communauté. Le 29 septembre 2022, elle a aussi prononcé un discours à Regina dans le cadre de la journée Miyo-wîcîwitowin.

a voyagé en en septembre 2022, pour rendre visite à la Nation crie de après la tuerie survenue dans cette communauté. Le 29 septembre 2022, elle a aussi prononcé un discours à Regina dans le cadre de la journée Miyo-wîcîwitowin. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de visites dans chaque province et territoire, visant à permettre à Son Excellence de rencontrer des Canadiens et Canadiennes des quatre coins du pays.

Notes à l'intention des médias

Les membres des médias doivent confirmer leur présence aux événements choisis auprès des personnes-ressources susmentionnées.

Les médias peuvent obtenir des photos de la visite sur demande auprès de [email protected] .

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook , Instagram , X et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Renseignements pour les médias: Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]