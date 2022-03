Avis aux médias - La gouverneure générale effectuera une visite officielle en Ontario

OTTAWA, ON, le 30 mars 2022 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser effectueront une visite officielle en Ontario, du 31 mars au 1er avril 2022.

Dans le cadre de cette visite, Leurs Excellences rencontreront l'honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l'Ontario, l'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, et Son Honneur John Tory, maire de la ville de Toronto. Leurs Excellences rencontreront également des dirigeants autochtones, visiteront l'école Kapapamahchakwew - Wandering Spirit, et rencontreront des membres de la communauté ukrainienne.

Toronto

Le jeudi 31 mars 2022

12 h 15

Cérémonie d'accueil officielle à Queen's Park

Leurs Excellences arriveront à l'édifice de l'Assemblée législative à Queen's Park où elles seront accueillies par l'honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l'Ontario, l'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, et l'honorable Ted Arnott, président de l'Assemblée législative. Son Excellence passera en revue une garde d'honneur pendant qu'une salve de 21 coups d'artillerie retentira depuis la rue Wellesley Ouest.

Queen's Park, 111, rue Wellesley Ouest, Toronto, ON M7A 1A2

12 h 45

Rencontre avec la lieutenante-gouverneure de l'Ontario

Leurs Excellences rencontreront l'honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l'Ontario.

13 h 30

Rencontre avec le premier ministre de l'Ontario

Leurs Excellences rencontreront l'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario.

Queen's Park, 111, rue Wellesley Ouest, Toronto, ON M7A 1A2

13 h 45

Rencontre avec les membres du Conseil du leadership autochtone

Leurs Excellences et le premier ministre Ford rencontreront le chef régional de l'Ontario Glen Hare, le chef de l'Ontario, et les membres du Conseil de leadership des Premières nations.

Queen's Park, 111, rue Wellesley Ouest, Toronto, ON M7A 1A2

14 h 30

Rencontre avec Mme Margaret Froh, présidente du Conseil provisoire de la Nation métisse de l'Ontario

Leurs Excellences et le premier ministre Ford rencontreront Mme Margaret Froh, présidente du Conseil provisoire de la Nation métisse de l'Ontario.

16 h

Rencontre avec le maire de la ville de Toronto

Leurs Excellences rencontreront le maire John Tory à l'hôtel de ville et signeront le livre d'or de la ville. Leurs Excellences seront accueillies par le maire Tory aux portes principales de l'hôtel de ville, où elles passeront devant la garde d'honneur de la ville de Toronto, qui comprend des membres du service de police de Toronto, des services d'incendie de Toronto, des services paramédicaux de Toronto, de la commission de transport de Toronto et du personnel de la ville.

Hôtel de ville de Toronto, 100 Queen St W, Toronto, ON M5H 2N2

Personnes-ressources pour les médias :

18 h 30

Réception culturelle de l'Ontario au Musée royal de l'Ontario

Leurs Excellences participeront à une réception offerte par le gouvernement de l'Ontario. Elles auront l'occasion de rencontrer des leaders autochtones et des dirigeants communautaires, et auront droit à une visite privée de l'exposition sur les premiers peuples.

Toronto

Le vendredi 1er avril 2022

10 h 10

Visite à l'école Kapapamahchakwew - Wandering Spirit

Leurs Excellences visiteront l'école Kapapamahchakwew - Wandering Spirit, qui propose aux élèves autochtones un apprentissage des traditions culturelles anishinaabe dans un cadre stimulant et accueillant, et leur apprend à devenir de futurs leaders animés d'une forte identité culturelle. Leurs Excellences rencontreront des représentants des élèves et du corps professoral.

12 h 00

Visite à la Fédération nationale ukrainienne du Canada, section Toronto

Leurs Excellences visiteront la Fédération nationale ukrainienne du Canada. Elles rencontreront des membres de la communauté ukrainienne de Toronto et visiteront une exposition caritative d'œuvres d'art originales organisée par l'Ukrainian Association of Visual Artists of Canada (USOM) en collaboration avec l'Ukrainian Canadian Art Foundation (UCAF). Elles dégusteront également des plats ukrainiens traditionnels et rencontreront des bénévoles de la communauté qui acheminent des articles humanitaires en Ukraine.

145, avenue Evans #210, Etobicoke, ON M8Z 5X8

Faits en bref

Il s'agit de la première visite officielle de la gouverneure générale depuis son installation.

Cette visite officielle à Toronto s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de visites dans chaque province et territoire dans le but de permettre à Son Excellence de rencontrer des Canadiens et Canadiennes des quatre coins du pays.

