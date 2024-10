OTTAWA, ON, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser effectueront une visite officielle en Alberta du 25 au 29 octobre 2024.

Cette visite en Alberta sera axée sur la réconciliation, la diversité et l'inclusion, le respect en ligne et la santé mentale. En tant que commandante en chef du Canada, la gouverneure générale commencera sa visite régionale à Cold Lake, en Alberta, où elle soulignera le centenaire de l'Aviation royale canadienne (ARC) en compagnie de membres de la 4e Escadre Cold Lake. Au cours de sa visite, Son Excellence rencontrera également des représentants de la province, notamment la lieutenante-gouverneure, la première ministre et des leaders autochtones.

Les visites officielles offrent à la gouverneure générale la possibilité de sensibiliser la population aux enjeux importants dans notre pays et de rendre hommage à des Canadiens et Canadiennes remarquables qui œuvrent à l'amélioration de la vie de leurs concitoyens et de leurs communautés. À cette fin, Son Excellence se rendra à Jasper, où elle rencontrera notamment des bénévoles et des premiers intervenants, afin de mettre en valeur l'esprit communautaire dans le contexte des incendies dévastateurs qui ont ravagé la région; puis investira sept personnalités albertaines au sein de l'Ordre du Canada lors d'une cérémonie à Edmonton.

Itinéraire

Note : Les heures sont indiquées en heure avancée des Rocheuses (HAR).

Vendredi 25 octobre 2024 - Cold Lake, Alberta

12 h 15

Cérémonie d'accueil

La gouverneure générale et commandante en chef du Canada arrivera à la 4e Escadre Cold Lake, la base de chasseurs la plus active du Canada, placée sous le commandement opérationnel de la 1re Division aérienne du Canada. Son Excellence sera accueillie par le commandant de l'Escadre, le colonel Mark Hickey, et l'adjudant-chef Dipen Mistry. La gouverneure générale inspectera une garde d'honneur.

En savoir plus sur la 4e Escadre Cold Lake

4e Escadre Cold Lake

OUVERT AUX MÉDIAS INSCRITS AU PRÉALABLE - séance de photos : Cérémonie d'accueil

Les représentants des médias doivent confirmer leur présence auprès des Affaires publiques de la 4e Escadre Cold Lake en envoyant un courriel à [email protected], et sont priés de se présenter au lieu de rencontre devant l'amphithéâtre de la 4e Escadre, sur le chemin Kingsway, à Cold Lake, au plus tard à 11 h 45, pour obtenir des laissez-passer temporaires leur permettant d'accéder à la base.

Personne-ressource pour les médias : Lt Samuel Deslauriers, officier des affaires publiques, 4e Escadre Cold Lake, Forces armées canadiennes, [email protected]

13 h

Visite au 410e Escadron d'appui tactique

La gouverneure générale visitera le 410e Escadron d'appui tactique (entraînement opérationnel) et discutera avec des membres de l'ARC. Lors de cette visite, la gouverneure générale, dans son rôle de commandante en chef du Canada, aura l'occasion de souligner le centenaire de l'ARC en compagnie des membres de la 4e Escadre Cold Lake.

En savoir plus sur le 410e Escadron d'appui tactique

4e Escadre Cold Lake

OUVERT AUX MÉDIAS - séance de photos : pendant que la gouverneure générale échange avec les membres de l'ARC et durant sa visite de l'Escadron

Les représentants des médias doivent confirmer leur présence auprès des Affaires publiques de la 4e Escadre Cold Lake en envoyant un courriel à [email protected], et sont priés de se présenter au lieu de rencontre devant l'amphithéâtre de la 4e Escadre, sur le chemin Kingsway, à Cold Lake, au plus tard à 11 h 45, pour obtenir des laissez-passer temporaires leur permettant d'accéder à la base.

Personne-ressource pour les médias : Lt Samuel Deslauriers, officier des affaires publiques, 4e Escadre Cold Lake, Forces armées canadiennes, [email protected]

14 h

Visite à l'école John N. A. Janvier et rencontre avec les participants de Spirit North

La gouverneure générale visitera l'école des Premières Nations de Cold Lake et rencontrera des élèves autochtones qui participent aux activités sportives en plein air de Spirit North, un organisme qui favorise l'accès des jeunes Autochtones au sport, aux loisirs et au plein air, ainsi que le rapprochement avec la terre.

Son Excellence rencontrera ensuite le personnel de l'école, des Aînés et des représentants des Premières Nations de Cold Lake autour d'un feu. Le groupe discutera de l'importance de la revitalisation et de la préservation des langues, ainsi que de la réconciliation.

En savoir plus sur Spirit North (en anglais)

En savoir plus sur les Premières Nations de Cold Lake (en anglais)

Cour de l'école John N. A. Janvier

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias de Spirit North : Kristy Davison, directrice associée, Marketing et Communications, [email protected]

Personne-ressource pour les médias de l'école John N. A. Janvier : Lori Benko, directrice de l'école, p. i., [email protected]

Samedi 26 octobre - Jasper, Alberta

11 h

L'heure du conte à la bibliothèque municipale de Jasper

La gouverneure générale lira des histoires en anglais et en français en compagnie d'enfants, de leurs parents et de citoyens de Jasper.

En savoir plus sur la bibliothèque et le centre culturel de la municipalité de Jasper (en anglais)

500 Robson Street, Jasper

OUVERT AUX MÉDIAS - séance de photos : pendant que la gouverneure générale lit des histoires aux enfants

Personne-ressource pour les médias :

Melissa Day, programmatrice/commis de bibliothèque, bibliothèque municipale de Jasper, [email protected]

Amanda Stevens, directrice des Communications, municipalité de Jasper, [email protected]

14 h

Visite aux résidents de l'Alpine Summit Seniors Lodge

La gouverneure générale visitera le Lodge et discutera avec les résidents, leurs familles et le personnel touchés par les feux de forêt de Jasper. Au cours de sa visite, Son Excellence prononcera quelques mots sur l'espoir et la résilience.

En savoir plus sur l'Alpine Summit Lodge (en anglais)

509 Turret Street, Jasper

OUVERT AUX MÉDIAS - séance de photos : pendant que la gouverneure générale interagit avec les résidents et lors de sa brève allocution

Personne-ressource pour les médias : Meghan Gifford, coordonnatrice des activités, [email protected]

15 h 30

Arrêt à la filiale 31 de la Légion royale canadienne (Jasper) pour remercier les premiers intervenants, les bénévoles et les citoyens

Au nom de toute la population canadienne, la gouverneure générale remerciera les premiers intervenants, les bénévoles et les habitants de Jasper pour le formidable esprit communautaire dont ils ont fait preuve au lendemain des incendies de forêt qui ont dévasté la région. Après la visite, la gouverneure générale se rendra au monument de guerre, situé en face de la Légion, pour se recueillir et rendre hommage aux soldats de Jasper tombés au champ d'honneur.

Comme le nombre de places est limité à la Légion, les médias qui souhaitent assister à cette activité sont priés de communiquer avec le Bureau de presse de Rideau Hall ( [email protected] ) ou avec Greg Van Tighem, président de la filiale Jasper de la Légion ( [email protected] ).

Dimanche 27 octobre - Edmonton, Alberta

11 h

Visite au C5 North East Hub

La gouverneure générale rencontrera des membres de la communauté au C5 North East Hub. Le centre offre des services et un soutien à 30 000 enfants, jeunes et adultes parmi les plus marginalisés économiquement, socialement et culturellement dans la région d'Edmonton, y compris de nouveaux arrivants, des immigrants et des réfugiés, des citoyens et des familles autochtones, ainsi que des parents adolescents. Le centre regroupe cinq organismes : Terra Centre for Teen Parents; Bent Arrow Traditional Healing Society; Boyle Street Community Services; Edmonton Newcomer Centre; et Norwood Child & Family Resource Centre.

Son Excellence aura l'occasion d'assister et peut-être même de participer à un cours de danse africaine, de donner un coup de main dans la cuisine communautaire en préparant de la bannique et en servant de la soupe, et de prendre part à la confection d'une jupe à rubans.

En savoir plus sur le C5 North East Hub

14017 Victoria Trail NW, Edmonton

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Mohamed Elsaghir, directeur du C5, [email protected]

Lundi 28 octobre - Edmonton, Alberta

9 h 30

Causerie avec la gouverneure générale : Construire un monde numérique sain et respectueux

Son Excellence participera à une discussion informelle et assistera à un débat d'experts avec des citoyens de l'Alberta sur les impacts du harcèlement en ligne et les solutions possibles pour créer un monde numérique sain et respectueux.

En savoir plus : Construire un monde numérique sain et respectueux

SAMU Lookout Space, 2nd floor, SAMU Building, Université MacEwan, 10850 - 104 Avenue, Edmonton

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

Les médias qui souhaitent assister à cet événement sont priés de contacter John Archer, conseiller en relations avec les médias à l'université MacEwan : [email protected]

11 h 45

Visite de courtoisie auprès de la lieutenante-gouverneure de l'Alberta

La gouverneure générale sera accueillie par Leurs Honneurs l'honorable Salma Lakhani, lieutenante-gouverneure de l'Alberta, et le Dr Zaheer Lakhani.

En savoir plus sur la lieutenante-gouverneure de l'Alberta (en anglais)

Government House, 12845 102 Avenue NW, Edmonton

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

12 h 30

Déjeuner de travail sur la réconciliation économique

Government House, 12845 102 Avenue NW, Edmonton

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

15 h

Cérémonie d'investiture de l'Ordre du Canada

La gouverneure générale investira sept personnalités de l'Alberta à titre de membres de l'Ordre du Canada. Au cours de la cérémonie qui aura lieu à la Résidence de la lieutenante-gouverneure, Son Excellence remerciera les récipiendaires pour leur importante contribution au Canada et au monde, et pour avoir inspiré d'autres personnes à contribuer à bâtir un pays meilleur.

Liste des récipiendaires qui participeront à la cérémonie

En savoir plus sur l'Ordre du Canada

Government House, 12845 102 Avenue NW, Edmonton

OUVERT AUX MÉDIAS - Les médias sont priés de confirmer leur présence par courriel ( [email protected] ) au plus tard le 28 octobre au matin.

Mardi 29 octobre - Edmonton, Alberta

10 h

Arrivée à l'Assemblée législative et accueil par la première ministre

La gouverneure générale sera accueillie par l'honorable Danielle Smith, première ministre de l'Alberta, à l'extérieur de l'édifice de l'Assemblée législative, au pied des escaliers. La première ministre accompagnera ensuite la gouverneure générale à l'intérieur de l'édifice.

En savoir plus sur l'Assemblée législative de l'Alberta (en anglais)

À l'extérieur, sur le site de l'Assemblée législative de l'Alberta, 10800 97 Avenue NW, Edmonton

OUVERT AUX MÉDIAS - séance de photos : lors de l'accueil de la gouverneure générale par la première ministre au pied des escaliers, à 10 h

Personne-ressource pour les médias : Savannah Johannsen, attachée de presse et conseillère principale en communications, cabinet de la première ministre, [email protected]

10 h 05

Visite de courtoisie auprès de l'honorable Danielle Smith, première ministre de l'Alberta

Assemblée législative de l'Alberta, 10800 97 Avenue NW, Edmonton

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

10 h 35

Signature du livre d'or

La gouverneure générale participera à une séance de photos avec l'honorable Nathan Cooper, président de l'Assemblée législative de l'Alberta, et signera le livre d'or.

Assemblée législative de l'Alberta, 10800 97 Avenue NW, Edmonton

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

11 h

Rencontre avec des leaders autochtones de l'Alberta

Government House, 12845 102 Avenue NW, Edmonton

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

Faits en bref

Il s'agira de la première visite officielle de la gouverneure générale Mary Simon en Alberta depuis son installation.

en depuis son installation. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de visites dans chaque province et territoire, visant à permettre à Son Excellence de discuter avec des Canadiens et Canadiennes dans leurs communautés ainsi que de rencontrer des leaders provinciaux et autochtones des quatre coins du pays.

Notes à l'intention des médias

Les membres des médias doivent confirmer leur présence aux événements choisis auprès des personnes-ressources susmentionnées.

Les médias peuvent obtenir des photos de la visite sur demande auprès de [email protected] .

