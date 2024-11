OTTAWA, ON, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, effectuera une visite de travail à Winnipeg les 20 et 21 novembre 2024.

Pendant son séjour à Winnipeg, la gouverneure générale découvrira les progrès de l'histoire inclusive au Canada en assistant au Symposium d'histoire du Gouverneur général : Favoriser la compréhension et l'empathie par la transmission d'une histoire inclusive, et célébrera les réalisations dans ce domaine en remettant les Prix d'histoire du Gouverneur général.

Elle tiendra également la deuxième séance de sa tournée d'écoute et d'apprentissage sur la santé mentale, lancée en juillet 2024, pour permettre aux Canadiens et Canadiennes de parler de leurs expériences et de pratiques exemplaires en la matière. La séance de Winnipeg comprendra une visite à Resource Assistance for Youth (RaY) ainsi qu'une table ronde à la Graffiti Gallery.

La gouverneure générale remettra également la Médaille du couronnement du roi Charles III à l'honorable Wab Kinew, premier ministre du Manitoba, et investira une personne au sein de l'Ordre du Canada.

Itinéraire

Note : Les heures sont indiquées en heure normale du Centre (HNC).

Winnipeg, Manitoba

Mercredi 20 novembre 2024

10 h 15

Symposium d'histoire du Gouverneur général : Favoriser la compréhension et l'empathie par la transmission d'une histoire inclusive

La gouverneure générale prononcera le mot d'ouverture du Symposium et assistera à la table ronde. Organisé par la Société Histoire Canada en collaboration avec le Bureau du secrétaire du gouverneur général, le Symposium réunira sept experts qui se pencheront sur les moyens de jeter les bases d'un Canada plus fort et plus compréhensif en tenant compte des nombreuses voix qui forment l'histoire de notre nation.

En savoir plus sur la Société Histoire Canada

En savoir plus sur les panélistes

Convocation Hall, Wesley Hall, Université de Winnipeg - 515 Portage Ave, Winnipeg, Manitoba

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Joanna Dawson, directrice de programmes, Société Histoire Canada, [email protected]

14 h 30

Investiture dans l'Ordre du Canada

La gouverneure générale procédera à l'investiture de Bernard Joseph Bocquel, C.M., dans l'Ordre du Canada, au cours d'une petite cérémonie.

Depuis plus de quatre décennies, Bernard Bocquel met sa plume au service de la sphère francophone du Manitoba. Journaliste de formation, il s'est notamment illustré dans son pays d'adoption par son engagement au sein du journal La Liberté, le seul hebdomadaire francophone de la province. Il a publié dans une optique journalistique plusieurs ouvrages historiques remarquables, principalement sur l'histoire des Métis canadiens-français ainsi que sur les origines et l'évolution de la première station de radio de langue française dans l'Ouest canadien. À travers son œuvre, il a mis en lumière l'importance fondamentale de la contribution de la francophonie manitobaine à la dualité linguistique canadienne.

Édifice de l'Assemblée législative, 450 Broadway, Winnipeg, Manitoba

OUVERT AUX MÉDIAS - SÉANCE DE PHOTOS

Personne-ressource pour les médias au Bureau de presse de Rideau Hall : [email protected]

Personne-ressource pour les médias à l'Édifice de l'Assemblée législative : Tobi Brown, [email protected]

15 h 15

Remise de la Médaille du couronnement du roi Charles III au premier ministre Wab Kinew

La gouverneure générale remettra la Médaille du couronnement au premier ministre Wab Kinew, au cours d'une petite cérémonie.

Édifice de l'Assemblée législative, 450 Broadway, Winnipeg, Manitoba

OUVERT AUX MÉDIAS - SÉANCE DE PHOTOS

Personne-ressource pour les médias : Tobi Brown, [email protected]

17 h 15

Remise des Prix d'histoire du Gouverneur général 2024

Administrés par la Société Histoire Canada, les Prix d'histoire du Gouverneur général sont les plus hautes distinctions canadiennes dans le domaine de l'histoire et du patrimoine. Lors d'une cérémonie organisée par l'honorable Anita R. Neville, lieutenante-gouverneure du Manitoba, la gouverneure générale remettra des prix à 11 personnes et organisations qui ont apporté une contribution exceptionnelle dans cinq catégories : enseignement, musées, recherche savante, programmes communautaires et médias populaires.

En savoir plus sur les lauréats des PHGG 2024

En savoir plus sur les Prix d'histoire du Gouverneur général

Government House, 10 Kennedy Street, Winnipeg, Manitoba

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias à Government House : Kate Gameiro, chef de cabinet et secrétaire particulière, 204-945-2752, [email protected]

Personne-ressource pour les médias à la Société Histoire Canada : Claude-Sylvie Lemery, gestionnaire des communications, 514-433-3405, [email protected]

Jeudi 21 novembre 2024

11 h

Visite à Resource Assistance for Youth (RaY)

Dans le cadre de sa tournée d'écoute et d'apprentissage sur la santé mentale, la gouverneure générale visitera RaY, où elle découvrira la vaste gamme de services intégrés que cet organisme à but non lucratif offre aux jeunes sans-abri et marginalisés de Winnipeg.

En savoir plus sur RaY (en anglais seulement)

125 Sherbrook Street, Winnipeg, Manitoba

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Nicholas Friesen, Communications et Relations avec les donateurs à RaY, [email protected]

14 h

Table ronde de la tournée d'écoute et d'apprentissage sur la santé mentale

Dans le cadre de cette visite, la gouverneure générale sera l'hôte d'une table ronde à la Graffiti Gallery. Cette table ronde réunira des personnes ayant été aux prises avec des questions de santé mentale, des experts en la matière et des acteurs du changement qui feront part de leurs expériences afin de sensibiliser le public aux pratiques innovantes dans ce domaine.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

15 h 30

Performances de jeunes danseurs de breakdance et des Good-Hearted Warriors (Akicita Cante Waste)

À travers sa galerie de justice sociale et ses programmes pour la jeunesse, la Graffiti Gallery favorise la résilience par le biais de l'art. La gouverneure générale assistera à une performance de breakdance donnée par des jeunes du centre-ville, ainsi qu'à une performance de tambour traditionnel donnée par des membres des Good-Hearted Warriors.

Les Good-Hearted Warriors sont le thème de l'exposition en cours à la galerie : A Warrior's Red Road.

En savoir plus sur Graffiti Art Programming Inc. (en anglais seulement)

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Stephen Wilson, directeur général, Graffiti Art Programming Inc., [email protected]

Faits en bref

La gouverneure générale a lancé en juillet 2024 sa tournée d'écoute et d'apprentissage sur la santé mentale, laquelle comportera quatre sessions qui se tiendront dans différentes régions du Canada . La visite à RaY et la table ronde à la Graffiti Gallery constituent la deuxième session de la tournée.

Notes à l'intention des médias

Les membres des médias doivent confirmer leur présence aux événements choisis auprès des personnes-ressources susmentionnées.

Les médias peuvent obtenir des photos de la visite sur demande faite à [email protected] .

