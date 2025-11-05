OTTAWA, ON, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, effectuera une visite à Toronto, en Ontario, du 6 au 8 novembre 2025, pendant la période du Souvenir.

Au cours de cette visite, elle participera à des activités organisées en l'honneur des vétérans canadiens et soulignant notamment les contributions et les sacrifices des vétérans autochtones à l'occasion de la Journée des vétérans autochtones. Son Excellence aura également l'occasion de rencontrer des résidents et des membres de la communauté de Toronto.

Itinéraire

Note : Les heures sont indiquées en heure locale.

Toronto (Ontario)

Jeudi 6 novembre 2025

19 h

Souper-hommage annuel de la Fondation Les Fleurons glorieux

La gouverneure générale prononcera une allocution lors du Souper-hommage annuel de la Fondation Les Fleurons glorieux. Cette organisation apporte un soutien essentiel aux membres des Forces armées canadiennes, aux vétérans et à leurs familles, par le biais de subventions, de projets de recherche et de campagnes de sensibilisation visant à améliorer leur bien-être, à favoriser leur rétablissement, à renforcer la cohésion familiale et à faciliter leur intégration dans la communauté.

En savoir plus sur Les Fleurons glorieux

MÉDIAS ACCRÉDITÉS SEULEMENT

Personne-ressource pour les médias : Laura Currie, directrice des Communications, Les Fleurons glorieux, [email protected]

Vendredi 7 novembre 2025

10 h

Visite de l'exposition sur le Traité no 9 en compagnie de la lieutenante-gouverneure de l'Ontario

La gouverneure générale se joindra à la lieutenante-gouverneure de l'Ontario pour visiter l'exposition sur le Traité no 9 présentée dans les appartements du lieutenant-gouverneur, dans l'édifice de l'Assemblée législative, à Queen's Park. Cette exposition temporaire est le fruit d'une collaboration entre la lieutenante-gouverneure de l'Ontario, le Conseil Mushkegowuk, les Archives publiques de l'Ontario et les Archives de l'Université Queen's.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

14 h 30

Rencontre avec des vétérans au Sunnybrook Health Sciences Centre

La gouverneure générale participera à des activités de réadaptation par le loisir avec des vétérans au Sunnybrook Health Sciences Centre. Elle se joindra aux résidents pour préparer des biscuits, découvrir les services offerts par l'établissement et discuter avec les vétérans qui y vivent.

En savoir plus sur le Sunnybrook Veterans Program (en anglais seulement)

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Sunnybrook Health Sciences Centre, [email protected]

Samedi 8 novembre 2025

10 h

Cérémonie de la Journée des vétérans autochtones

La gouverneure générale assistera à la cérémonie de la Journée des vétérans autochtones organisée par la Ville de Toronto pour rendre hommage au courage des militaires qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, la guerre en Afghanistan ou dans le cadre de missions de maintien de la paix partout dans le monde, ainsi qu'aux membres actifs des Forces armées canadiennes.

En savoir plus sur la Cérémonie de la Journée des vétérans autochtones

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Ville de Toronto, [email protected]

Notes à l'intention des médias :

Les membres des médias doivent confirmer leur présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall et des personnes-ressources susmentionnées.

Les médias peuvent obtenir des photos de la visite sur demande faite à [email protected] .

. Les membres des médias peuvent suivre la visite et les activités de la gouverneure générale en ligne, au www.gg.ca.

