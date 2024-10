OTTAWA, ON, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Avis aux jeunes (et moins jeunes) gens à l'esprit intrépide, fantasque et curieux! Les membres des médias sont invités à Rideau Hall pour participer aux activités spectrales effrayantes de Rideau HALLoween.

Dans le cadre de cette célébration tant attendue, Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser se joindront au personnel de Rideau Hall pour distribuer des friandises aux jeunes enfants et aux adultes à l'âme d'enfant.

Il y aura une séance de photos avec la gouverneure générale entre 17 h 30 et 18 h.

Date : jeudi 31 octobre 2024

Heure : de 17 h à 20 h

Lieu : grille d'entrée Thomas, 1, promenade Sussex (à l'extérieur du Centre d'accueil des visiteurs)

Notes à l'intention des médias :

Afin de garantir votre accès à l'événement, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à la grille d'entrée Thomas et de garer leurs véhicules dans le quartier environnant.

Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.

Soyez des nôtres pour la chasse aux friandises à Rideau HALLoween

