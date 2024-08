OTTAWA, ON, le 13 août 2024 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser effectueront une visite officielle en Nouvelle-Écosse du 14 au 16 août 2024.

La gouverneure générale assistera au Congrès mondial acadien et se joindra à des milliers d'Acadiens, de francophones et de francophiles, à Yarmouth, pour célébrer la Fête nationale de l'Acadie.

Elle soulignera également l'anniversaire important du Nova Scotia Co-operative Council en saluant toutes les contributions que cette organisation a apportées à la communauté au fil des ans.

Pendant son séjour en Nouvelle-Écosse, la gouverneure générale rencontrera également des premiers intervenants et visitera le Flower Cart Group pour en apprendre davantage sur ses initiatives et ses programmes.

Cette visite permettra à la gouverneure générale de mettre en lumière la collectivité et la culture locales, ainsi que de rencontrer des personnes qui œuvrent sans relâche à l'amélioration des conditions de vie de leurs concitoyens.

Itinéraire

Note : Les heures sont indiquées en heure avancée de l'Atlantique (HAA).

Mercredi 14 août - Truro, Nouvelle-Écosse

12 h 30

Célébration du 75e anniversaire du Nova Scotia Co-operative Council

La gouverneure générale prononcera le discours principal de l'événement et rencontrera des dirigeants et des membres de l'organisation. Le Nova Scotia Co-operative Council aide les entreprises locales à démarrer et à se développer, en offrant des formations, du soutien en matière de marketing et de la représentation aux coopératives et aux caisses d'épargne et de crédit. L'organisation soutient également des initiatives qui aident à rendre les communautés plus fortes, plus résilientes et plus compatissantes.

En savoir plus sur le Nova Scotia Co-operative Council (en anglais seulement)

Best Western Glengarry, 150 Willow Street

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Dianne Kelderman, 902-899-0070, [email protected]

Jeudi 15 août - Yarmouth, Nouvelle-Écosse

15 h 20

Visite de l'Échange à la Station Centrale

La gouverneure générale visitera divers kiosques d'exposants de la foire culturelle locale, provinciale et internationale pour apprécier les traditions, les talents, les arts et les mets de l'Acadie.

En savoir plus sur l'Échange

Yarmouth Mariners Centre, 45 Jody Shelley Drive

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Trevor Murphy, 902-880-2606, [email protected]

17 h

Réception pour célébrer le début des activités de la Fête nationale de l'Acadie

La gouverneure générale rencontrera des dignitaires et des membres de la communauté acadienne qui se préparent pour le Tintamarre.

Hôtel de ville de Yarmouth, 400 Main Street

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

17 h 55

Début du Tintamarre

La gouverneure générale se joindra à Son Honneur Pam Mood, mairesse de Yarmouth, pour donner le coup d'envoi du Tintamarre. Le Tintamarre est un défilé annuel lors duquel des milliers de participants frappent sur des casseroles, sonnent des cloches et font du bruit pour commémorer la résilience des communautés acadiennes qui ont survécu au Grand Dérangement, une expulsion forcée qui a commencé en 1755.

En savoir plus sur le Tintamarre à Yarmouth

Hôtel de ville de Yarmouth, 400 Main Street

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Trevor Murphy, 902-880-2606, [email protected]

20 h

Cérémonie et spectacle de la Fête nationale de l'Acadie du Congrès mondial acadien

La gouverneure générale prononcera une brève allocution pour célébrer la culture et la vitalité du peuple acadien. La cérémonie sera suivie du spectacle de la Fête nationale de l'Acadie, qui débutera à 21 h.

En savoir plus sur le spectacle de la Fête nationale de l'Acadie du Congrès mondial acadien

Yarmouth Airport, 310 Forest Street

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Trevor Murphy, 902-880-2606, [email protected]



Vendredi 16 août - New Minas et Wolfville, Nouvelle-Écosse

10 h

Visite du Flower Cart Group

La gouverneure générale visitera le Flower Cart Group, une organisation à but non lucratif qui offre des services d'emploi assisté et des programmes de jour, et des entreprises sociales, qui se concentrent sur les opportunités sociales et d'emploi pour les adultes ayant des capacités diverses ou des obstacles à l'emploi.

En savoir plus sur le Flower Cart Group (en anglais seulement)

9503 Commercial Street, New Minas

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

11 h

Visite de la caserne de pompiers de Wolfville

La gouverneure générale visitera la caserne de pompiers de Wolfville pour y rencontrer les pompiers et les remercier de leurs efforts lors des récentes crues soudaines.

Wolfville Fire Department, 355 Main Street, Wolfville

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Barbara Shaw, [email protected]

Notes à l'intention des médias

Les membres des médias doivent confirmer leur présence aux événements choisis auprès des personnes-ressources susmentionnées.

Les médias peuvent obtenir des photos de la visite sur demande faite à [email protected] .

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook , Instagram , X et YouTube .

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]