OTTAWA, ON, le 15 avril 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, remettra les plus hautes distinctions littéraires du Canada lors de la cérémonie des Prix littéraires du Gouverneur général, qui aura lieu à Rideau Hall.

Ces prix prestigieux - aussi connus sous le nom de LivresGG - sont administrés par le Conseil des arts du Canada. Ces prix récompensent les livres les plus remarquables en français et en anglais dans sept catégories : romans et nouvelles, poésie, théâtre, essais, littérature jeunesse (texte), littérature jeunesse (livres illustrés) et traduction. Les livres primés témoignent de la façon dont la littérature contribue à définir l'expérience canadienne tout en rapprochant les gens de toutes les régions du pays et de tous les horizons.

En savoir plus sur les lauréats des Prix littéraires du Gouverneur général 2024

Date : le jeudi 17 avril 2025 Heure : 11 h Lieu : salle de bal de Rideau Hall

Notes à l'intention des médias :

Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 10 h 30 le jour de la cérémonie.

Des photos officielles de la cérémonie seront fournies sur demande.

