OTTAWA, ON, le 20 juin 2023 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, participera à diverses activités pour célébrer la Journée nationale des peuples autochtones à Ottawa le 21 juin 2023.

Les heures correspondent au fuseau horaire local : heure avancée de l'Est (HAE).

8 h 30

Cérémonie de lever du drapeau sur la colline du Parlement

La gouverneure générale participera à une cérémonie commémorative intitulée « Levée du drapeau des survivants », à la mémoire des milliers d'enfants qui ont été envoyés dans les pensionnats, et de ceux qui n'en sont jamais revenus, et en l'honneur des familles dont la vie a été changée à jamais.

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Jennifer Cooper, 873-455-5778, [email protected]

10 h 30

Cérémonie de remise de distinctions honorifiques canadiennes à Rideau Hall

La gouverneure générale remettra des distinctions honorifiques canadiennes à des personnes issues des Premières Nations, et des communautés métisses et inuites pour célébrer leurs réussites. Elle remettra également des distinctions honorifiques à des personnes non autochtones qui ont apporté une contribution positive au Canada, notamment par des initiatives portant sur la réconciliation et les peuples autochtones du Canada.

Les personnes nommées et les récipiendaires seront récompensés pour leur innovation, leur compassion, leur excellence ou leur contribution remarquable à leur communauté par l'une des distinctions suivantes : l'Ordre du Canada et les décorations pour service méritoire (division civile).

Liste des récipiendaires

OUVERT AUX MÉDIAS

Remarque : Les représentants des médias sont priés de se présenter à la porte Princesse Anne au plus tard à 10 h le jour de la cérémonie.

12 h 15

Installation d'une œuvre d'art sur le thème de la réconciliation par Tracey-Mae Chambers à Rideau Hall

La gouverneure générale participera à une installation artistique sur la porte cochère de Rideau Hall en crochetant avec l'artiste de 12 h 15 à 12 h 45 afin d'encourager la réflexion et d'approfondir la compréhension de la réconciliation. L'artiste métisse Tracey-Mae Chambers installera une œuvre d'art publique dans le cadre de l'initiative #hopeandhealingcanada, axée sur l'espoir et la guérison au Canada. Il s'agit de la première œuvre d'art publique réalisée par une artiste métisse sur le domaine de Rideau Hall.

SÉANCE DE PHOTOS

Notes à l'intention des médias

Afin de garantir votre accès à la cérémonie, nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à l'adresse suivante : [email protected]

Les photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale seront fournies sur demande.

Les représentants des médias peuvent suivre la visite et les activités de la gouverneure générale en ligne à gg.ca.

Liens connexes :

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook , Instagram , Twitter et YouTube .

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]