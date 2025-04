OTTAWA, ON, le 24 avril 2025 /CNW/ - À la demande du très honorable Mark Carney, premier ministre du Canada, Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser assisteront aux funérailles de Sa Sainteté le pape François. Les funérailles auront lieu à la place Saint-Pierre, à la Cité du Vatican, le 26 avril 2025.

Date : Samedi 26 avril 2025

Heure : 10 h (Heure d'été d'Europe centrale)

Lieu : Basilique Saint-Pierre, Cité du Vatican, Italie

Citation

« En réfléchissant à l'héritage de Sa Sainteté le pape François, je revois son abnégation et son dévouement pour les autres. J'ai eu le privilège de rencontrer Sa Sainteté lors de sa visite au Canada en 2022, et je l'ai vu écouter attentivement les récits des survivants et les dures vérités de notre histoire. Puissions-nous, en suivant son exemple, continuer d'écouter les autres avec compassion, compréhension et respect. »

Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada

Faits en bref

Sa Sainteté le pape François a été le chef de l'Église catholique du 13 mars 2013 jusqu'à sa mort le 21 avril 2025.

La gouverneure générale a accompagné le pape François lors de sa visite au Canada en 2022, visite au cours de laquelle il a présenté des excuses historiques pour le rôle de l'Église catholique dans les séquelles durables que le régime des pensionnats a laissées aux peuples autochtones.

