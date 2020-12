OTTAWA, le 16 déc. 2020 /CNW/ - Six Canadiens sont entrés dans l'histoire hier alors qu'ils ont été investis au sein de l'Ordre du Canada par Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, lors de la première cérémonie virtuelle de remise de distinctions honorifiques canadiennes. La cérémonie virtuelle a permis d'investir un Compagnon, un Officier et quatre Membres. Les proches des récipiendaires ont ajouté une belle touche personnelle en participant activement à la remise des insignes de l'Ordre.

Organisée de manière à tenir compte des restrictions sanitaires qui limitent les rassemblements, l'investiture virtuelle a été une première dans l'histoire des distinctions honorifiques canadiennes. Les cérémonies d'investiture en personne pourront reprendre lorsqu'il sera possible de le faire en toute sécurité. En attendant, les cérémonies virtuelles de remise de distinctions honorifiques sont envisagées comme une solution de rechange intéressante pour reconnaître l'excellence en temps voulu.

À propos de l'Ordre du Canada

L'Ordre du Canada est l'une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays. Ses Compagnons, Officiers et Membres reflètent la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (Ils désirent une patrie meilleure).

Créé en 1967, l'Ordre du Canada reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Près de 7500 personnes de tous les milieux ont été investies de l'Ordre. Celles qui portent l'insigne emblématique du flocon de neige de l'Ordre ont changé la façon dont notre nation mesure le succès et, grâce à leurs réalisations, nous ont aidés à édifier un meilleur Canada.

Les nominations sont faites par le gouverneur général selon les recommandations du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada. Pour en apprendre davantage sur l'Ordre du Canada ou pour soumettre une candidature, visitez www.gg.ca/fr/distinctions.

La liste des récipiendaires, leurs citations ainsi qu'une fiche d'information sur l'Ordre du Canada sont jointes au présent avis aux médias. Des photos de l'événement et une courte vidéo sont disponibles sur demande.

CITATIONS DES RÉCIPIENDAIRES

COMPAGNON DE L'ORDRE DU CANADA

Geoffrey E. Hinton, C.C.

Toronto (Ontario)

Geoffrey Hinton a été le maître d'œuvre du développement d'une nouvelle forme d'intelligence artificielle. Professeur émérite à l'Université de Toronto et membre ingénieur de l'équipe Google Brain, il est à l'origine des algorithmes d'apprentissage qui permettent aux ordinateurs de reconnaître la parole, d'interpréter des images et de structurer des ensembles de données complexes. Perçu comme le « père des réseaux neuronaux », il est le mentor de nombreux scientifiques réputés du domaine et a révolutionné nos interactions quotidiennes avec les outils technologiques.

OFFICIER DE L'ORDRE DU CANADA

Lorna Wanósts'a7 Williams, O.C., O.B.C.

Victoria (Colombie-Britannique)

Membre estimée de la Première Nation Lil'wat, Lorna Williams est une championne de l'éducation autochtone de l'élémentaire à l'université. Professeure émérite et première titulaire de la chaire de recherche du Canada en savoir et apprentissage autochtones à l'Université de Victoria, elle est aussi la première directrice du programme d'éducation autochtone de l'école. Elle a conçu des programmes structurants de revitalisation des langues autochtones en adoptant des pratiques d'enseignement et d'apprentissage traditionnelles. Ses cours ont aussi été novateurs par l'intégration de la pédagogie autochtone, des chefs spirituels et des gardiens du savoir. Elle a durablement consolidé la réappropriation et la revitalisation des langues au Canada.

MEMBRES DE L'ORDRE DU CANADA

Renaldo Battista, C.M.

Montréal (Québec)

Renaldo Battista est un pionnier de l'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé (ETMIS). Il s'est notamment illustré comme formateur de la relève à l'Université McGill et à l'Université de Montréal, puis comme directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec -- Santé. Ayant porté plusieurs chapeaux au cours de sa carrière, dont celui de détenteur de la Chaire de recherche du Canada en ETMIS, il a joué un rôle clé dans la revitalisation des services de santé provinciaux et nationaux. Comme conseiller, il a mis ses talents au service de pays étrangers, faisant rayonner le Canada sur la scène internationale.

Omer Chouinard, C.M.

Moncton (Nouveau-Brunswick)

Fils de pêcheur côtier dans le golfe du Saint-Laurent, Omer Chouinard a voué sa carrière à l'étude des communautés locales et à la sauvegarde de l'environnement. Professeur émérite en environnement à l'Université de Moncton, il a piloté plusieurs projets interdisciplinaires qui furent déterminants pour la protection des écosystèmes des provinces maritimes, particulièrement dans les bassins versants du Nouveau-Brunswick. Sensibilisant une grande variété d'intervenants et faisant le pont entre le milieu communautaire et le milieu académique, il milite sans relâche pour la préservation et l'exploitation raisonnable des ressources naturelles.

Julie Macfarlane, C.M.

Windsor (Ontario)

Julie Macfarlane s'emploie à rendre l'accès à la justice abordable pour tous. Son action a impulsé des changements fondamentaux dans les tribunaux. Notamment, en tant que fondatrice du Projet national sur les plaideurs non représentés, elle a alimenté le débat sur l'autoreprésentation et a fourni de précieux services, ressources et outils éducatifs aux personnes aux prises avec le système judiciaire. Professeure de droit distinguée à l'Université de Windsor depuis plus de 25 ans, elle est aussi reconnue pour ses écrits sur la violence sexuelle et son aide aux survivants, de même que pour son étude sur le divorce islamique.

L'honorable Donald H. Oliver, C.M., c.r.

Halifax (Nouvelle-Écosse) et Ottawa (Ontario)

Avocat afro-néo-écossais, Don Oliver a brisé les barrières du racisme systémique. Membre du Sénat durant plus de 20 ans, il a fait la promotion de l'égalité et de l'équité dans les institutions parlementaires et la fonction publique du Canada. Il a aussi lancé une étude novatrice sur les obstacles à l'avancement des groupes sous-représentés, qui a produit une argumentation solide en faveur de la diversité. Il transmet sa vision d'une société inclusive aux nouvelles générations par la voie de diverses bourses d'études postsecondaires pour les minorités.

FICHE D'INFORMATION SUR L'ORDRE DU CANADA

Créé en 1967 par Sa Majesté la reine Elizabeth II, l'Ordre du Canada est la pierre angulaire du Régime canadien de distinctions honorifiques. Il reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Des Canadiens de tous les milieux de la société ont reçu l'Ordre du Canada. La nature de leurs réalisations est extrêmement variée, mais la façon dont ils ont changé nos vies et le visage de notre pays les unit.

Devise et grades

La devise de l'Ordre, DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM, signifie « Ils désirent une patrie meilleure ». Sa Majesté la Reine est la souveraine de l'Ordre et le gouverneur général est chancelier et Compagnon principal de l'Ordre.

Compagnon - Initiales honorifiques : C.C.

souligne la prééminence sur la scène nationale, ou les réalisations, ou les services rendus à l'échelle internationale

Officier - Initiales honorifiques : O.C.

souligne les services ou les réalisations au niveau national

Membre - Initiales honorifiques : C.M.

souligne les contributions remarquables au niveau local ou régional, ou dans un domaine particulier

Description de l'insigne

L'insigne de l'Ordre du Canada a la forme d'un flocon de neige à six pointes et arbore en son centre une feuille d'érable entourée d'un anneau rouge sur lequel est circonscrite la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (Ils désirent une patrie meilleure). L'anneau est placé sous la couronne royale. L'insigne est fait d'argent fin et est composé de trois pièces individuelles : le flocon, l'anneau et la feuille d'érable. La couleur est ajoutée à la main par l'application d'un émail opaque et translucide.

L'insigne de l'Ordre du Canada a initialement été conçu en 1967 par Bruce Beatty, C.M., S.O.M., C.D. Les dessins techniques utilisés par la Monnaie royale canadienne pour créer l'insigne ont été conçus par l'Autorité héraldique du Canada à la Chancellerie des distinctions honorifiques, qui fait partie du Bureau du secrétaire du gouverneur général. L'insigne, dont la fabrication a été remise à jour, est produit par la Monnaie, dans son installation située à Ottawa.

Cérémonie d'investiture

Après leur nomination à l'Ordre du Canada, tous les Compagnons, Officiers et Membres sont invités à une cérémonie d'investiture, qui se déroule normalement en personne, et au cours de laquelle ils reçoivent leur insigne. Quatre cérémonies d'investiture sont généralement organisées chaque année pour des groupes d'environ 40 personnes investies.

En raison de la pandémie de COVID-19, les cérémonies d'investiture en personne ont été reportées indéfiniment, de sorte qu'une série de personnes nommées à l'Ordre n'ont pas pu participer à une cérémonie d'investiture. Le Bureau du secrétaire du gouverneur général a donc organisé une cérémonie virtuelle d'investiture réunissant six personnes nommées à l'Ordre du Canada afin de continuer à reconnaître les Canadiens exceptionnels dans un cadre qui respecte les restrictions imposées par la pandémie de COVID-19.

Dès le moment où leur nomination est annoncée, toutes les personnes investies de l'Ordre bénéficient de la reconnaissance publique du fait de leur statut, et peuvent à ce titre porter la barrette ou un emblème, des miniatures et des insignes de revers, ainsi qu'utiliser les initiales officielles.

La cérémonie d'investiture en personne est généralement un événement réservé aux récipiendaires, à leur famille et à leurs proches. Les médias sont habituellement invités à assister aux cérémonies d'investiture et pourraient être invités à participer à de futures cérémonies virtuelles d'investiture.

Admissibilité

Tous les Canadiens et Canadiennes sont admissibles à l'Ordre du Canada, à l'exception des politiciens et des juges fédéraux et provinciaux en fonction. La constitution de l'Ordre permet à des non-Canadiens d'être admissibles à des nominations à titre honorifique. Les membres de la famille royale, les gouverneurs généraux ainsi que leurs époux respectifs sont nommés membres extraordinaires de l'Ordre. L'Ordre ne peut être décerné à titre posthume.

Les Officiers et les Membres peuvent être promus dans l'Ordre en reconnaissance de nouvelles réalisations, pourvu qu'ils aient continué à œuvrer au service du pays d'une manière exceptionnelle et extraordinaire. Habituellement, une promotion peut être envisagée à partir de la cinquième année de la nomination initiale.

Nominations

Toute personne ou tout groupe peut présenter la candidature d'individus dignes d'être nommés au sein de l'Ordre du Canada. Les nominations sont faites sur recommandation du Conseil consultatif de l'Ordre, un conseil indépendant présidé par le juge en chef du Canada. Les membres du Conseil reflètent la diversité et l'excellence au sein de la société canadienne. Certains d'entre eux sont nommés en vertu de la fonction qu'ils occupent; d'autres sont nommés pour un mandat d'une période déterminée afin d'assurer une représentation équilibrée des diverses régions du pays.

