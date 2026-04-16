Avis aux médias : La députée Michelle Setlakwe et le chef du PLQ Charles Milliard seront en tournée dans la région de Québec aujourd'hui

QUÉBEC, le 16 avril 2026 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur, Michelle Setlakwe et le chef du PLQ Charles Milliard et seront en tournée dans la région de Québec, aujourd'hui le 16 avril.

Michelle Setlakwe et le chef libéral profiteront de leur présence dans la région pour visiter le bureau de coopération interuniversitaire, l'Institut intelligence et données, puis conclure avec un 5 à 7, Femmes d'Ambition avec la députée de Robert Baldwin, Brigitte Garceau.

Michelle Setlakwe et Charles Milliard seront également disponibles pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; Louis-Charles Baril, Attaché de presse de Charles Milliard, 819-479-2280