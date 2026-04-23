Le gouvernement du Canada investit dans l'enseignement de la langue seconde

MONCTON, NB, le 23 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton-Dieppe, sera à Moncton vendredi pour annoncer l'octroi d'un financement à l'organisme Parents pour l'éducation bilingue Nouveau-Brunswick. Elle fera cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le vendredi 24 avril 2026

HEURE :

11 h

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 16 h, le jeudi 23 avril. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias: Patrimoine canadien, [email protected]