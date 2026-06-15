Avis aux médias : La députée du PLQ Virginie Dufour en rencontre à Montréal sur le thème de l'environnement

QUÉBEC, le 15 juin 2026 /CNW/ - La députée de Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, Virginie Dufour, tiendra une série de rencontres demain, le mardi 16 juin, dans la région de Montréal, plus particulièrement dans les circonscriptions d'Anjou-Louis-Riel et de Pointe-aux-Trembles.

L'élue libérale profitera de cette journée axée sur l'économie circulaire et la gestion des matières résiduelles pour visiter les installations d'entreprises innovantes du secteur. Elle rencontrera d'abord l'équipe d'UpSolv (Polystyvert) à Anjou, pionnière dans la technologie de recyclage du polystyrène. Par la suite, elle se rendra à Montréal-Est pour visiter le centre de tri des résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) de Matrec, afin d'échanger sur les enjeux environnementaux et de développement durable qui préoccupent l'industrie.

Virginie Dufour sera disponible pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]