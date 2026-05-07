Avis aux médias : La députée du PLQ Michelle Setlakwe en tournée dans Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 7 mai 2026 /CNW/ - La députée du PLQ et porte-parole de l'opposition officielle responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Michelle Setlakwe, sera dans la région ce vendredi 8 mai.

L'élue libérale profitera de sa présence pour rencontrer le maire de Thetford Mines et plusieurs acteurs de développement économique de la MRC des Appalaches, afin de discuter des enjeux qui les préoccupent.

Michelle Setlakwe sera également disponible pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]