Avis aux médias : La députée du PLQ Michelle Setlakwe en tournée dans Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 18 mai 2026 /CNW/ - La députée du PLQ et porte-parole de l'opposition officielle responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Michelle Setlakwe, sera dans la région demain, le mardi 19 mai.

L'élue libérale profitera de sa présence dans la région pour aller à la rencontre d'acteurs des milieux communautaires, technologique et municipal. Elle visitera notamment l'organisme Alpha-Entraide des Chutes-de-la-Chaudière, le CCTT TransBIOTech, et elle s'entretiendra avec la direction générale de la MRC de Lotbinière, afin de discuter des enjeux qui les préoccupent.

Michelle Setlakwe sera également disponible pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected] ; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]