Avis aux médias : La députée du PLQ Marie-Claude Nichols sera présente au Rendez-vous des élu-es municipaux du Bas-Saint-Laurent

QUÉBEC, le 23 avril 2026 /CNW/ - La députée du PLQ et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales, Marie-Claude Nichols, se rendra à Rivière-du-Loup, ce vendredi 24 avril.

L'élue libérale profitera de sa présence pour participer au Rendez-vous des élu-es municipaux du Bas-St-Laurent et à une Table de discussion avec la MRC de Montmagny, afin de discuter des enjeux qui les préoccupent.

Marie-Claude Nichols sera également disponible pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]