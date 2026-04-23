Avis aux médias : La députée du PLQ Madwa-Nika Cadet en tournée en Mauricie

QUÉBEC, le 23 avril 2026 /CNW/ - La députée du PLQ et porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture, Madwa-Nika Cadet sera en Mauricie, ce vendredi 24 avril.

L'élue libérale profitera de sa présence pour rencontrer la MRC de Maskinongé, l'organisme Louiseville Arts et Culture, la Maison du commis voyageur, l'Artisan Brasseur, une visite de la Galerie R3 et la Table culturelle de la Mauricie, afin de discuter des enjeux qui les préoccupent.

Madwa-Nika Cadet sera également disponible pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]