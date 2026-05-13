Avis aux médias : La députée du PLQ, Linda Caron dépose un projet de loi en tourisme

QUÉBEC, le 13 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole du PLQ en matière de tourisme, Linda Caron dépose un projet de loi visant à garantir la liberté des personnes exploitant un établissement d'hébergement touristique quant à la détermination des prix et des conditions applicables à la location d'unités d'hébergement. Elle sera accompagnée de Véronyque Tremblay, PDG de l'Association hôtellerie du Québec (AHQ), Marc-André Dandeneau, président de l'Association hôtellerie du Québec (AHQ) et directeur général de l'hôtel Saint-Sulpice, et Aude Lafrance Girard, présidente du groupe Majorat et propriétaire de l'hôtel Château Laurier Québec.

DATE : Mercredi 13 mai 2026

HEURE : 11h30

LIEU : Hall du Parlement, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]