Avis aux médias : La députée du PLQ Elisabeth Prass en tournée en Montérégie

QUÉBEC, le 10 mai 2026 /CNW/ - La députée du PLQ et porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre l'itinérance, de services sociaux et pour les personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme, Elisabeth Prass, sera dans la région ce lundi 11 mai.

L'élue libérale profitera de sa présence pour rencontrer l'Association des personnes handicapées de la Rive-Sud-Ouest et l'organisme le Pacte de Rue, afin de discuter des enjeux qui les préoccupent.

Elisabeth Prass sera également disponible pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]