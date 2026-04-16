Avis aux médias : La députée du PLQ Brigitte Garceau sera en tournée dans la région de Québec aujourd'hui

QUÉBEC, le 16 avril 2026 /CNW/ - La porte-parole du PLQ en matière de condition féminine et pour la protection de la jeunesse, Brigitte Garceau, sera en tournée dans la région de Québec, aujourd'hui le 16 avril.

Brigitte Garceau profitera de sa présence dans la région pour rencontrer la Fondation Ancrage Jeunesse, puis terminera la journée avec l'événement 5 à 7 Femmes d'Ambition avec sa collègue, la députée Michelle Setlakwe.

Elle sera également disponible pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]