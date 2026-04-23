Avis aux médias : La députée du PLQ Brigitte Garceau en tournée en Estrie

QUÉBEC, le 23 avril 2026 /CNW/ - La député du PLQ et porte-parole de l'opposition officielle en matière de protection de la jeunesse, Brigitte Garceau, se rendra en Estrie, ce vendredi 24 avril.

L'élue libérale profitera de sa présence pour rencontrer la Maison d'hébergement Horizon pour elle, à Cowansville, SOS Grossesse Estrie, le CJE de Sherbrooke et le Centre pour femmes immigrante de Sherbrooke, afin de discuter des enjeux qui les préoccupent.

Brigitte Garceau sera également disponible pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]