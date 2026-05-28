Avis aux médias : La députée du PLQ Brigitte Garceau en tournée dans les Laurentides

QUÉBEC, le 28 mai 2026 /CNW/ - La députée de Robert-Baldwin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine, Brigitte Garceau, tiendra une série de rencontres demain, le vendredi 29 mai, dans la région des Laurentides.

L'élue libérale profitera de cette journée pour rencontrer la direction du Réseau des femmes des Laurentides à Saint-Jérôme, puis visitera le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) des Laurentides à Sainte-Agathe-des-Monts. Enfin, elle s'entretiendra également avec les représentantes de plusieurs maisons d'hébergement de la région afin de discuter des enjeux qui les préoccupent.

Brigitte Garceau sera disponible pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]