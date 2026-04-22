Avis aux médias : La députée du PLQ Brigitte Garceau en tournée au Centre-du-Québec
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
22 avr, 2026, 17:56 ET
QUÉBEC, le 22 avril 2026 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine et de protection de la jeunesse, Brigitte Garceau, se rendra au Centre-du-Québec, ce jeudi 23 avril.
L'élue libérale profitera de sa présence dans la région pour visiter LU-NID - Maison de la Famille à Nicolet, afin de discuter des enjeux qui la préoccupe.
Brigitte Garceau sera également disponible pour des entrevues.
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]
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