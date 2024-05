Avis aux médias : La députée de La Pinière, Linda Caron, participera au Rendez-vous national sur le maintien à domicile

QUÉBEC, le 8 mai 2024 /CNW/ - La députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants, et en matière de soins à domicile, Linda Caron, sera présente toute la journée au Rendez-vous national sur le maintien à domicile. Cet événement organisé par la Coalition pour la dignité des aînés réunira plusieurs experts du domaine qui proposeront des recommandations au gouvernement afin d'améliorer le maintien à domicile et les soins aux aînés.

DATE : Mercredi 8 mai 2024 LIEU : Hôtel Château Laurier

1220, Place George-V Ouest,

Québec

