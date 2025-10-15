Le gouvernement du Canada investit dans un organisme patrimonial du Centre-du-Québec

NICOLET, QC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Caroline Desrochers, députée de Trois-Rivières, annoncera mardi l'octroi d'un appui financier au Musée des cultures du monde. Elle fera cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le jeudi 16 octobre 2025

HEURE :

10 h

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 16 h, le mercredi 15 octobre 2025. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

