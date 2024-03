AVIS AUX MÉDIAS - La CSD Construction présentera son mémoire en réaction au projet de loi 51, modifiant la Loi sur la construction, aujourd'hui en commission parlementaire

QUÉBEC, le 13 mars 2024 /CNW/ - La CSD Construction a présentera aujourd'hui à 11 h 15, son mémoire en réaction au projet de loi 51, modifiant la loi R-20, Loi sur la construction, lors de la commission de l'économie et du travail.

Luc Vachon, président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) et Carl Dufour, président de la CSD Construction, seront présents sur place à l'Assemblée nationale du Québec et seront disponibles pour des entrevues avant et après leur passage en commission.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Rencontre avec le ministre du Travail, Jean Boulet Date : Mercredi 13 mars 2024 Heure : 11 h 15 Où : Assemblée nationale du Québec, Salle Marie-Claire-Kirkland Qui : Luc Vachon, président de la CSD et Carl Dufour, président de la CSD

Construction

À propos de la CSD Construction

La CSD Construction est un syndicat qui représente quelque 25 000 travailleuses et travailleurs de l'industrie de la construction, provenant de tous les métiers, de tous les secteurs d'activité et de toutes les régions. Le syndicat est affilié à la Centrale des syndicats démocratiques (CSD).

SOURCE CSD Construction

Renseignements: Marilou Gagnon, Conseillère syndicale aux communications, (514) 248-6277, [email protected]; Simon Lajoie, Conseiller syndical aux communications, (514) 662-5495, [email protected]