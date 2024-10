Projet de loi 76 : Un pas dans la bonne direction, mais des lacunes demeurent selon la CSD Construction

QUÉBEC, le 23 oct. 2024 /CNW/ - La CSD et la CSD Construction présenteront en fin de journée leur mémoire à la Commission de l'aménagement du territoire lors des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 76, Loi visant principalement à accroître la qualité de la construction et la sécurité du public.

Bien que la CSD Construction salue l'initiative du ministre du Travail, le syndicat souligne toutefois que le projet de loi ne s'attaque pas à un problème fondamental : la planification déficiente des travaux, un enjeu qui continue de compromettre les coûts de construction, les délais de livraison et la qualité des constructions au Québec.

« Il est positif d'introduire plus d'inspections, mais cela n'arrive souvent qu'après coup afin de corriger ce qui a été au départ mal planifié. Nous devons intervenir dès le départ, en corrigeant les lacunes dans la planification des chantiers, qui influencent la productivité et la qualité des travaux. Des erreurs dès la planification se traduisent par des coûts supplémentaires et des retards évitables », a déclaré Carl Dufour, président de la CSD Construction.

Des problèmes de planification depuis longtemps identifiés

Les lacunes dans la planification des projets, telles que la gestion d'un trop grand nombre de chantiers, les séquences de travail inefficaces et les retards dans les commandes de matériaux, ont été soulevées par la CSD Construction à plusieurs reprises, notamment lors des consultations sur le Projet de loi 51. « Ces problèmes ont des répercussions directes sur les coûts, la productivité et même la rétention des travailleurs dans l'industrie », a ajouté M. Dufour.

Le syndicat préconise une meilleure planification des travaux, incluant une répartition plus équilibrée des heures de travail sur l'année, afin d'éviter les surcharges et de minimiser les reprises coûteuses. La CSD Construction propose également de limiter le lancement simultané de projets pour améliorer l'efficacité des chantiers.

Le projet de loi doit inclure tous les secteurs

Le syndicat insiste également sur la formation continue pour la main-d'œuvre et les entrepreneurs. La collaboration de tous les acteurs est essentielle, pas seulement les entrepreneurs à la fin du processus, afin de garantir une qualité constante tout au long des projets.

« Pour éviter les erreurs récurrentes et optimiser les inspections, il faut former les travailleuses, les travailleurs et les entrepreneurs afin qu'ils puissent mieux anticiper les exigences », explique M. Dufour.

Bien que le projet de loi 76 cible principalement le secteur résidentiel, la CSD Construction appelle à son élargissement à l'ensemble des secteurs de l'industrie, afin de maximiser son impact.

« Les enjeux de planification touchent l'ensemble de l'industrie, et non seulement le secteur résidentiel. Le gouvernement doit tenir compte de cette réalité s'il veut réellement améliorer la productivité de notre industrie », précise M. Dufour.

À propos de la CSD

La CSD Construction est un syndicat qui représente quelque 20 000 travailleuses et travailleurs de l'industrie de la construction, provenant de tous les métiers, de tous les secteurs d'activité et de toutes les régions. Le syndicat est affilié à la Centrale des syndicats démocratiques (CSD).

