MILLBROOK, NS, le 12 août 2024 /CNW/ - Veuillez prendre note que Angeline Gillis, directrice exécutive de la Confederacy of Mainland Mi'kmaq, et Jenica Atwin, secrétaire parlementaire auprès de la ministre des Services aux Autochtones, au nom de l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, feront une annonce concernant la gestion des urgences pour les communautés des Premières Nations en Nouvelle-Écosse.

Date : Le mercredi 14 août 2024

Heure : 10 h (Heure avancée de l'Atlantique)

Lieu : Le bureau de la Confederacy of Mainland Mi'kmaq

52, avenue Legends

Millbrook (N.-É.) B2N 6N7

Rebecca Page, Gestionnaire des communications, The Confederacy of Mainland Mi'kmaq, [email protected], (902) 895-6385