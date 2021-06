TORONTO, le 2 juin 2021 /CNW/ - Par suite d'un récent rapport du Service des études économiques CIBC selon lequel les Canadiens pourraient accumuler jusqu'à 100 milliards de dollars d'économies, la Banque CIBC organise des webinaires gratuits sur les placements pour aider les Canadiens à réaliser leurs ambitions financières. Les webinaires, qui auront lieu le 9 juin 2021, à 11 h (HE) en français et à 14 h (HE) en anglais, mettront en vedette des experts de la Banque CIBC qui fourniront des renseignements sur les principales tendances de placement et aideront les clients à acquérir les connaissances et la confiance nécessaires pour investir dans leur avenir. Le webinaire en anglais sera animé par Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils en finances et placement à la Banque CIBC, et le webinaire en français sera animé par Sylvain Vinet, vice-président et chef régional, Est du Canada Distribution Détail, Banque CIBC.

Les webinaires porteront sur les sujets suivants :

Comprendre la volatilité des marchés -- l'importance de la diversification et des placements à long terme

Montée de l'investissement durable -- types d'investissement durable et explication des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

Comprendre le placement direct

Pour vous inscrire aux webinaires, rendez-vous sur le site Web ici . Vous trouverez des ressources supplémentaires sur l'épargne et l'investissement sur le site Web de la Banque CIBC.

