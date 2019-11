Avis aux médias - L'UMQ tiendra le Forum municipal « Inondations : Repensons notre territoire » à Québec

MONTRÉAL, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - À l'heure où les inondations majeures se succèdent et où les changements climatiques redéfinissent les cadres de références, les municipalités de l'ensemble du Québec doivent dès maintenant s'outiller pour mieux comprendre les choix auxquels elles font face et prendre les décisions qui s'imposent au chapitre de l'aménagement de leur territoire. C'est dans ce contexte que l'Union des municipalités du Québec (UMQ) tiendra le 7 novembre prochain, à Québec, le Forum municipal « Inondations : Repensons notre territoire ».

L'événement, animé par la journaliste et conférencière Marie-Claude Lavallée et organisé en collaboration avec Ouranos, cherche à marquer un jalon quant au regard que l'on pose sur les inondations pour passer à une approche où les communautés peuvent véritablement gérer de manière intégrée les risques d'inondations. Le Forum sera également l'occasion de faire le point sur les connaissances scientifiques et les meilleures pratiques quant aux stratégies d'aménagement à mettre en œuvre et d'outiller les élues et élus pour faire face à cet enjeu appelé à devenir de plus en plus structurant en aménagement du territoire.

Parmi les personnalités qui prendront la parole lors de l'événement, mentionnons entre autres mesdames Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, et Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que messieurs Alexandre Cusson, président de l'UMQ et maire de Drummondville, et Alain Bourque, directeur général d'Ouranos.

Quoi : Forum municipal « Inondations : Repensons notre territoire » de l'UMQ



Date : Jeudi 7 novembre 2019



Heure : 9 h - 15 h



Lieu : Salle de bal

Hôtel Hilton Québec

1100, boulevard René-Lévesque Est

Québec

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, Tél. : 514 282-7700, poste 279, Cellulaire : 438 827-4560, plemieux@umq.qc.ca

Related Links

http://www.umq.qc.ca