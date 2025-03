Avis aux médias - L'UMQ sera disponible pour commenter le budget du Québec 2025-2026

MONTRÉAL, le 24 mars 2025 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse, assistera à la lecture du budget du Québec 2024-2025, qui sera déposé le 25 mars prochain à l'Assemblée nationale. À cette occasion, monsieur Damphousse sera disponible pour commenter.

Dans le contexte économique actuel, l'UMQ portera une attention particulière aux mesures concrètes visant à dynamiser l'économie locale et à répondre aux défis en matière de logement. Elle souligne également l'importance d'investir dans les infrastructures en eau, indispensables pour accélérer la construction de nouveaux logements. À l'approche du budget 2025-2026 du gouvernement du Québec, l'UMQ rappelle que ces investissements sont essentiels au développement des collectivités.

Les demandes d'entrevue avec monsieur Damphousse peuvent être acheminées à Léa Carrière, conseillère aux communications et aux relations médias de l'UMQ, par téléphone au 438 827-4560 ou par courriel à [email protected].

