Avis aux médias - L'UMQ présentera ses propositions pour améliorer la gestion du recyclage du verre

MONTRÉAL, le 13 août 2019 /CNW Telbec/ - Le président de la Commission de l'environnement de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Victoriaville, monsieur André Bellavance, participera aux auditions de la Commission des transports et de l'environnement de l'Assemblée nationale dans le cadre du mandat d'initiative sur les enjeux du recyclage et de la valorisation locale du verre.

Monsieur Bellavance profitera notamment de l'occasion pour réitérer la nécessité que le gouvernement du Québec revoit l'ensemble du système de collecte sélective et la place qu'y occupe le verre et responsabilise davantage les producteurs.

Le porte-parole de l'UMQ sera disponible pour accorder des entrevues après sa présentation.

Quoi : Présentation des commentaires de l'UMQ sur le recyclage du verre



Date : Mercredi 14 août 2019



Heure : 9 h 30 - 10 h 15



Lieu : Salle Pauline-Marois

Hôtel du Parlement

1045, rue des Parlementaires

Québec

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Samantha Velandia, Conseillère aux communications numériques et aux publications, Tél. : 514 282-7700, poste 269, Cellulaire : 438 837-8745, svelandia@umq.qc.ca

