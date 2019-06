Avis aux médias - L'UMQ commentera le projet de loi 5 sur les maternelles 4 ans

MONTRÉAL, le 3 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le premier vice-président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, le président de la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de l'UMQ et maire de Thurso, monsieur Benoit Lauzon, et la mairesse de Brossard et présidente du Carrefour Action Municipale et Famille, madame Doreen Assaad, participeront aux auditions de la Commission de la culture et de l'éducation de l'Assemblée nationale dans le cadre des consultations particulières sur le projet de loi no 5, Loi modifiant la Loi sur l'instruction publique et d'autres dispositions à l'égard des services de l'éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans.

Messieurs Côté et Lauzon et Madame Assaad profiteront de leur présentation pour sensibiliser les parlementaires quant aux impacts de l'implantation des maternelles 4 ans sur les services municipaux, notamment les camps de jour, et sur les coûts potentiels qu'occasionnera cette réforme pour les municipalités.

Les porte-parole de l'UMQ seront disponibles pour accorder des entrevues après leur présentation.

Quoi : Présentation des commentaires de l'UMQ sur le projet de loi 5 sur les

maternelles 4 ans



Date : Mardi 4 juin 2019



Heure : 20 h 15 - 21 h



Lieu : Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine

Hôtel du Parlement

1045, rue des Parlementaires

Québec

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

