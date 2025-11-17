TORONTO, le 17 nov. 2025 /CNW/ - L'Ombudsman de l'Ontario, Paul Dubé, publiera son plus récent rapport d'enquête systémique le mardi 25 novembre à 13 h 30. Le rapport concerne son enquête sur l'hospitalisation indue des adultes ayant une déficience intellectuelle.

L'enquête de l'Ombudsman a examiné si le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé prennent les mesures adéquates pour garantir que ces personnes puissent accéder à des options de logement et à des soutiens appropriés.

L'Ombudsman tiendra une conférence de presse sur le rapport au Studio des médias de Queen's Park le 25 novembre, de 13 h 30 à 14 h. La conférence de presse sera également diffusée en direct sur le site Web de l'Ombudsman : www.ombudsman.on.ca.

Le rapport, le communiqué de presse et les documents connexes seront publiés sur le site Web de l'Ombudsman à 13 h 30 le 25 novembre et partagés via les médias sociaux.

Les journalistes accrédité(e)s qui souhaitent participer à la conférence de presse (en personne ou par téléconférence) et qui souhaitent obtenir au préalable une copie numérique du rapport sous embargo sont prié(e)s de nous faire parvenir une demande avant le lundi 24 novembre à 15 h.

Des membres du personnel de l'Ombudsman seront disponibles à Queen's Park pour répondre aux questions d'ordre général avant la conférence de presse de midi à 13 h 15 dans la salle de comité 2.

SOURCE Ombudsman Ontario

Renseignements pour les médias : Beatrice Fantoni, Agente des communications, [email protected]; Maria Chehade, Agente des communications, [email protected]