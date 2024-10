JASPER, AB, le 9 oct. 2024 /CNW/ - L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, fera une série d'annonces concernant les efforts de rétablissement de l'incendie de Jasper qui entraîneront des répercussions positives sur les visiteurs et les citoyens, ainsi que sur les locataires et les détenteurs de permis de Jasper.

Richard Ireland, maire de Jasper et Tyler Riopel, directeur général de Tourism Jasper seront également présents.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le 10 octobre 2024



Heure : 13 h 30 (HNR)



Lieu : Marmot Basin

1, rue Marmot

Jasper (Alberta)

Une fermeture de zone est actuellement en vigueur sur l'autoroute 93A et la rue Marmot. Pour y avoir accès, veuillez répondre à l'adresse courriel ci-dessous avant 8 h, HNR le jeudi 10 octobre 2024. Les détails concernant l'accès des médias, y compris une visite de la zone fermée avant les annonces, seront fournis par courriel.

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements et inscription : [email protected], Unité de gestion de Jasper