RIMOUSKI, QC, le 18 mai 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, pour une annonce en matière de logement au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Guy Caron, maire de Rimouski.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur intérêt en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 20 mai, 7 h 30.

Date : 20 mai 2026



Heure : 9 h 30 HE



Lieu : L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Leela Polushin, Cabinet du ministre de la Transformation du gouvernement, des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]