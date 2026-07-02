/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Olszewski annoncera un soutien fédéral destiné aux entreprises du sud de l'Alberta/English
Nouvelles fournies parPrairies Economic Development Canada
02 juil, 2026, 10:09 ET
LETHBRIDGE, AB, le 30 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), annoncera un financement fédéral afin d'aider des entreprises du sud de l'Alberta à s'adapter aux nouvelles réalités commerciales et à devenir moderne.
La ministre Olszewski sera accompagnée de Rajko Dodic, adjoint au maire, ville de Lethbridge; Dan Reina, Lethbridge Iron Works; et Simarjit Bains, Triple M Housing.
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Date :
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Le vendredi 3 juillet 2026
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Heure :
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9 h (HR)
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Endroit :
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Lethbridge Iron Works
Cet événement est ouvert aux médias et les conférenciers seront disponibles pour répondre aux questions après l'annonce.
Remarque : Les participants doivent porter des chaussures fermées (pas de talons) pour entrer dans l'installation.
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SOURCE Prairies Economic Development Canada
Personnes-ressources : Jess Borys, Conseillère en communications, Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), [email protected], 431-336-9097; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781
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