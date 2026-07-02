/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Olszewski annoncera un soutien fédéral destiné aux entreprises du sud de l'Alberta/

LETHBRIDGE, AB, le 30 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), annoncera un financement fédéral afin d'aider des entreprises du sud de l'Alberta à s'adapter aux nouvelles réalités commerciales et à devenir moderne.

La ministre Olszewski sera accompagnée de Rajko Dodic, adjoint au maire, ville de Lethbridge; Dan Reina, Lethbridge Iron Works; et Simarjit Bains, Triple M Housing.

La ministre Olszewski annoncera un soutien fédéral destiné aux entreprises du sud de l’Alberta (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Date : Le vendredi 3 juillet 2026 Heure : 9 h (HR) Endroit : Lethbridge Iron Works

720 rue 32 N

Lethbridge (AB)

Carte

Cet événement est ouvert aux médias et les conférenciers seront disponibles pour répondre aux questions après l'annonce.

Remarque : Les participants doivent porter des chaussures fermées (pas de talons) pour entrer dans l'installation.

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Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources : Jess Borys, Conseillère en communications, Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), [email protected], 431-336-9097; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781