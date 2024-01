OTTAWA, ON, le 29 janv. 2024 /CNW/ - Au nom de Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, la juge Karakatsanis, suppléante de la gouverneure générale, tiendra une série d'événements le 30 janvier 2024, dans le cadre de la visite d'État de Son Excellence Zuzana Čaputová, présidente de la République slovaque, et de M. Juraj Rizman.

Cette visite d'État est une occasion privilégiée de célébrer les solides relations canado-slovaques et d'affirmer l'engagement du Canada à promouvoir et protéger l'ordre international fondé sur des règles et l'État de droit, à poursuivre ses efforts en matière de protection de l'environnement et à soutenir les initiatives en faveur de l'égalité de genre, particulièrement en ce qui concerne la question du respect dans le cyberespace.

La présidente Čaputová est une ancienne avocate réputée pour son action en faveur de l'intérêt public qui a beaucoup travaillé sur les questions environnementales, ce qui lui a valu de recevoir le prestigieux prix Goldman pour l'environnement. Championne de longue date des valeurs démocratiques, elle a œuvré pour une transparence accrue au sein du gouvernement, pour l'amélioration de la prise en charge des enfants victimes d'abus ainsi que pour l'avancement de l'égalité de genre et des engagements en matière de droits de la personne.

L'horaire est indiqué en heure normale de l'Est (HNE).

Le mardi 30 janvier 2024

Ottawa



9 h 30

Cérémonie d'accueil avec honneurs militaires

La juge Karakatsanis accueillera la présidente Čaputová et M. Rizman à leur arrivée à Rideau Hall. La juge Karakatsanis et la présidente Čaputová prononceront des allocutions et inspecteront une garde d'honneur.

Domaine de Rideau Hall

OUVERT AUX MÉDIAS

10 h 15

Cérémonie de plantation d'un arbre

La présidente Čaputová et M. Rizman participeront à une cérémonie de plantation d'un arbre, une tradition canadienne symbolisant l'amitié et la coopération entre les nations.

Domaine de Rideau Hall

OUVERT AUX MÉDIAS

18 h 55

Photo officielle du dîner d'État

La juge Karakatsanis posera pour une photo officielle avec la présidente Čaputová et M. Rizman.

Rideau Hall

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

19 h

Dîner d'État

La juge Karakatsanis offrira un dîner d'État à la présidente Čaputová et à M. Rizman, ainsi qu'à des dignitaires canadiens et slovaques. La juge Karakatsanis, la présidente Čaputová et le premier ministre Justin Trudeau prononceront des allocutions.

Salle de bal, Rideau Hall

OUVERT AUX GROUPES DE MÉDIAS - Pendant les allocutions seulement

Notes à l'intention des médias

Affectée par une maladie, Son Excellence la très honorable Mary Simon , gouverneure générale du Canada , n'est pas en mesure de participer à cette visite d'État. L'honorable Andromache Karakatsanis assumera les fonctions de suppléante de la gouverneure générale du Canada pour cette occasion.

Tous les membres des médias doivent être accrédités auprès de la Tribune de la presse parlementaire.

Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence préalablement auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, par courriel, à [email protected]

Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard 30 minutes avant le début de l'événement.

Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande par le biais de [email protected] .

