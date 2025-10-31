Avis aux médias - L'Escouade PME du caucus libéral débarque en Beauce

QUÉBEC, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Filomena Rotiroti, porte-parole de l'opposition officielle en matière de développement économique régional et son collègue Frédéric Beauchemin, porte-parole en économie feront le premier arrêt de leur tournée de l'Escouade PME, en Beauce, ce lundi 3 novembre.

Durant cette journée fort chargée, les deux députés libéraux visiteront tour à tour les entreprises suivantes :

Beauce Atlas, à Sainte-Marie;

Les Pères Nature, à Saint-Georges;

Mécanium : mécatronique et mécanique industrielle, à Saint-Georges;

École d'entrepreneurship de Beauce, à Saint-Georges.

Rappelons que l'Escouade PME du caucus libéral a pour mission d'aller discuter avec les entrepreneurs de leurs besoins et d'entendre leurs propositions pour relancer l'économie. Au cours des prochains mois, l'Escouade PME visitera des entreprises et organismes économiques dans toutes les régions du Québec pour écouter leurs recommandations afin de leur permettre de prospérer et de continuer d'être les moteurs économiques du Québec.

