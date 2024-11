AVIS AUX MÉDIAS - L'employeur menace un lock out au port de Montréal

MONTRÉAL, le 8 nov. 2024 /CNW/ - L'Association des employeurs maritimes (AEM) menace de mettre les débardeurs du port de Montréal en lock-out à partir de dimanche le 10 novembre 2024. Le service fédéral de médiation a convoqué les parties ce matin afin de discuter d'une offre finale globale déposée tard hier soir.

Le syndicat va se rendre disponible pour répondre aux questions des journalistes sur place, au Service fédéral de médiation et conciliation.

Qui : Syndicat des débardeurs du port de Montréal (SCFP 375)

Quoi : Point de presse pour faire le point sur les négociations

Quand : Vendredi le 8 novembre 2024, à 10h15

Où : Service fédéral de médiation et conciliation au Complexe Guy Favreau, 200 Boul.

René-Lévesque O, Montréal, QC H2Z 1X4

Comptant plus de 141 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel et Matane, pour un total d'environ 2000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

