LONGUEUIL, QC, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Du 26 au 28 novembre, l'Agence spatiale canadienne (ASC) accueille le camp de formation des innovateurs du défi Aqualunaire. Ouvert aux demi-finalistes canadiens et aux finalistes britanniques (en anglais seulement) du défi, ce camp de formation comprendra des discussions avec des experts, des ateliers collaboratifs, des séminaires et des possibilités de réseautage entre les innovateurs et des représentants de l'industrie.

Le défi Aqualunaire a été lancé en avril 2024. Les innovateurs ont été invités à créer des technologies inédites pour purifier l'eau de la Lune. L'eau étant essentielle pour l'exploration spatiale habitée, ces technologies seront nécessaires puisque les êtres humains se préparent à s'établir sur la Lune et, un jour, à aller plus loin encore dans l'espace.

Le défi Aqualunaire est organisé au Canada et au Royaume-Uni, qui mènent tous deux cette initiative de manière distincte. Au Canada, le défi est mené par l'ASC en partenariat avec l'initiative Impact Canada du Bureau du Conseil privé.

