TORONTO, le 23 mars 2026 /CNW/ - Le 1er avril, KPMG Canada tiendra un webinaire sur la nouvelle Stratégie industrielle de défense du gouvernement fédéral. En plus d'en offrir un aperçu, l'équipe du cabinet expliquera comment les entreprises peuvent tirer parti de cette stratégie et saisir des occasions potentielles de financement.

Mike Mueller, président et chef de la direction, Association des industries aérospatiales du Canada (Groupe CNW/KPMG LLP) Webdiffusion sur la stratégie industrielle de défense (Groupe CNW/KPMG LLP)

Cette stratégie nationale de 6,6 milliards de dollars, qui vise à renforcer la base industrielle de défense du Canada, s'inscrit dans l'investissement sans précédent de 81,8 milliards de dollars dans les Forces armées canadiennes au titre du budget fédéral de 2025. Le plan pluriannuel a pour objectif de transformer l'investissement, l'approvisionnement et le développement industriel en matière de défense au Canada.

Date et heure : le 1er avril 2026, de 13 h à 14 h (HE)

Conférencier invité : Mike Mueller, président et chef de la direction, Association des industries aérospatiales du Canada

Inscription : Inscription à la Stratégie industrielle de défense du Canada

« La Stratégie industrielle de défense accorde la priorité aux entreprises canadiennes afin de réduire la dépendance aux fournisseurs étrangers et de stimuler la croissance économique », affirme David Durst, associé responsable et leader, Incitatifs fiscaux, KPMG Canada. « En plus d'ouvrir la voie aux entreprises établies dans les secteurs de la défense et de l'aérospatiale, la stratégie offre aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux entreprises de fabrication de pointe et de technologies à double usage la possibilité de participer au développement de la chaîne d'approvisionnement de la défense. Grâce à des programmes de financement ciblés et à des piliers de soutien, les entreprises auront accès à des ressources pour se diversifier, se réorienter et contribuer au secteur de la défense canadien ainsi qu'aux chaînes d'approvisionnement mondiales en pleine croissance. »

« La Stratégie industrielle de défense tombe à pic pour conserver une part beaucoup plus importante des dépenses de défense au Canada », affirme Peter Graham, associé, Services-conseils transactionnels et leader national, Aérospatiale et défense, KPMG Canada. « Le secteur de la défense a toujours été au premier plan de l'innovation. Pour y réussir, il faut beaucoup de capital, et les entreprises qui parviendront à rassembler ce qu'il faut pourraient se voir présenter d'importantes occasions de croissance. »

Qui devrait y assister : Les membres des entreprises qui exercent leurs activités dans l'une des principales capacités souveraines du Canada (p. ex., plateformes de la défense, aérospatiale, construction navale ou technologies avancées [intelligence artificielle et informatique quantique]), les fabricants industriels et les potentiels nouveaux venus sur le marché. Les membres des entreprises qui opèrent au sein d'autres capacités souveraines (p. ex., systèmes numériques, capteurs, fabrication spécialisée [véhicules terrestres et navires], formation et simulation, protection du personnel, soutien des services et systèmes terrestres, aériens, maritimes et spatiaux sans équipage) sont également les bienvenus.

La Stratégie industrielle de défense comporte quatre grands piliers de financement et de soutien : l'aide au financement direct, l'accès au capital, l'approvisionnement gouvernemental ainsi que les retombées industrielles et technologiques. Elle est soutenue par l'Initiative régionale d'investissement dans la défense (dotée d'un budget de 357,7 millions de dollars), le volet Assistance à l'industrie de la défense du PARI CNRC (244 millions de dollars), le Fonds de réponse stratégique, le Programme de développement des entreprises, le BOREALIS, le Centre d'innovation sur les drones et d'autres sources.

Le groupe Incitatifs fiscaux de KPMG a aidé des milliers d'organisations à obtenir du financement et des subventions des gouvernements fédéral et provinciaux, ainsi qu'à tirer parti de crédits d'impôt qui stimulent la croissance du capital.

Le groupe Aérospatiale et défense de KPMG offre des services-conseils stratégiques ainsi que des services opérationnels et financiers aux entreprises et au gouvernement, même dans ce contexte touché par une vague de modernisation. L'union de ces forces permet à KPMG Canada d'aider les entreprises canadiennes à saisir les occasions qui se présentent et à obtenir du soutien dans le cadre de la Stratégie industrielle de défense du Canada.

Analyse de KPMG

Stratégie industrielle de défense du Canada

Le moment est propice aux F&A dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense

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SOURCE KPMG LLP