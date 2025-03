Avis aux médias - Journée internationale des droits des femmes : la FMSQ convie le grand public à un panel sur le cancer du sein

MONTRÉAL, le 6 mars 2025 /CNW/ - Dans la foulée de la Journée internationale des droits des femmes, la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) convie le grand public à son événement web « Les femmes au cœur de la santé », portant sur le cancer du sein. Animé par Isabelle Racicot, ce rendez-vous sera diffusé en direct le 10 mars 2025, à midi, sur les réseaux sociaux de la FMSQ (Facebook et YouTube).

Chaque année, la Journée internationale des droits des femmes est un moment privilégié pour mettre en lumière les avancées et les défis qui persistent en matière d'égalité. La FMSQ, en tant qu'organisation engagée pour un accès public aux soins de santé, saisit cette occasion pour sensibiliser le grand public à des enjeux de santé qui touchent particulièrement les femmes. Ainsi, nous proposons cette année un panel sur le cancer du sein avec trois médecins spécialistes, toutes expertes dans leur domaine. Ensemble, elles déboulonneront des mythes et détruiront des tabous dans le but d'informer les femmes de toutes les générations.

Femmes au cœur de la santé :

Le cancer du sein n'a pas d'âge

Lundi 10 mars 2025, de 12h00 à 13h00

Animé par Isabelle Racicot

Diffusion web : YouTube et Facebook de la

Fédération des médecins spécialistes du Québec.

Avec trois médecins spécialistes :

Dre Alexandra Desnoyers, oncologue

Dre Nancy Roy, chirurgienne

Dre Caroline Samson, radiologiste

« C'est une fierté pour la FMSQ, et pour moi, en tant que président, de proposer au grand public cet événement annuel. Soutenir les femmes dans les enjeux de santé qui les touchent, c'est aussi les soutenir dans l'expression de leurs droits et, ultimement, contribuer à favoriser leur plein épanouissement social et professionnel. Avec cet événement, nous réaffirmons notre engagement en faveur de l'égalité des droits et de l'accès à des soins de qualité. »

- Dr Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

Concours femmes médecins d'exception

La Fédération des médecins spécialistes du Québec procèdera, le 10 mars, à la remise annuelle des prix des prix Irma-LeVasseur et Marthe-Pelland. Ces prix soulignent la contribution de femmes médecins qui s'illustrent par leur leadership dans le cadre de leur profession. Les noms des lauréates seront dévoilés au cours du panel.

« Pour une cinquième année consécutive, la FMSQ renouvelle son engagement à soutenir et inspirer le leadership féminin. À ce concours, nous avons aussi greffé un webinaire destiné aux membres et au cours duquel des femmes spécialistes partageront leur expérience de leadership pour mieux inspirer leurs pairs. Mettre en avant la voix des femmes médecins, c'est aussi participer à briser les plafonds de verre et à encourager la relève féminine dans une société encore marquée par des défis d'équité. »

- Dr Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

Les femmes spécialistes représentent 49% des effectifs médicaux spécialisés. On s'attend d'ailleurs à une féminisation croissante de la profession, avec une proportion de 66,7% de femmes étudiantes en médecine en 2024 et 57,7% de résidentes.

À propos de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

La Fédération des médecins spécialistes du Québec regroupe près de 11 000 médecins spécialistes détenant une certification dans l'une des 59 spécialités médicales reconnues. Elle a pour mission de défendre et de soutenir les médecins spécialistes de ses associations affiliées œuvrant dans le système public de santé, tout en favorisant des soins et des services de qualité pour la population québécoise.

SOURCE Fédération des médecins spécialistes du Québec

Source et renseignements : BePR Communications | Fédération des médecins spécialistes du Québec, Bérengère Thériault, [email protected], 514-999-6493