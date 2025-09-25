Avis aux médias - Journée internationale des aînés le 1er octobre prochain - 5e édition de la marche Agissons ensemble pour le mieux-être des aînés!

QUÉBEC, le 25 sept. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des aînés, le Mouvement HABITATS d'Un et un font mille, en collaboration avec la Fondation AGES, avec comme présentateurs officiels le Groupe Maurice et l'AREQ - le mouvement des personnes retraitées (CSQ) invitent les représentants des médias à participer à la 5e édition de la marche « Agissons ensemble pour le mieux-être des aînés », qui se tiendra le 1er octobre prochain à Québec et à Montréal sous le thème « Misons sur nos forces ».

Cette marche sera l'occasion de clamer haut et fort le droit de vieillir dans la dignité et que vieillir au Québec ne se résume pas à perdre des capacités : c'est aussi continuer à contribuer, transmettre et participer activement à la vie collective.

François Grisé, fondateur et directeur général de la compagnie de création multidisciplinaire Un et un font mille, est disponible pour vous expliquer l'importance de cette marche.

Dr Stéphane Lemire, président et fondateur de la Fondation AGES, est disponible pour témoigner de l'importance de cette marche et vous partager l'importance de la participation des aînés dans la prévention de leur perte d'autonomie.

Micheline Germain, présidente de l'AREQ, est disponible pour vous expliquer les raisons de cette marche, vous partager quelques statistiques en lien avec le vieillissement dans la dignité et témoigner de l'importance de cette marche.

Louise Deschâtelets, actrice, animatrice, chroniqueuse et porte-parole de la marche, est également disponible pour partager les raisons qui la poussent à utiliser sa voix et à marcher aux côtés des aînés.

Horaire de la marche de QUÉBEC

Déroulement de la marche

9 h 15 - Accueil des marcheurs et des invités à la Fontaine de Tourny face à l'Assemblée nationale du Québec

Lieu: Place de l'Assemblée-Nationale, Québec, QC G1R 3V9

10 h 15 - Départ de la marche

10 h 35 - Arrêt de mi-parcours à l'intersection de la rue Cartier et de la Grande-Allée

11 h - Retour à la Fontaine de Tourny face à l'Assemblée nationale du Québec

Lieu: Place de l'Assemblée-Nationale, Québec, QC G1R 3V9

11 h 15 - Allocutions, animation et lunch

Porte-parole / personnalités qui seront présents :

M. François Grisé, fondateur et directeur général de la compagnie de création multidisciplinaire Un et un font mille

fondateur et directeur général de la compagnie de création multidisciplinaire Un et un font mille M. Martin St-Pierre , 1er vice-président de l'AREQ

Horaire de la marche de MONTRÉAL

Important de noter que, malgré la grève de la STM en cours, nous invitons tous les ambassadeurs et citoyens inscrits à marcher.

Déroulement de la marche

9 h 15 - Accueil des marcheurs et des invités au Parc La Fontaine face au restaurant Robin des Bois

Lieu: 3933 Av. du Parc-La Fontaine, Montréal, QC H2L 0C7 (coin de la rue Napoléon)

10 h 15 - Départ de la marche

10 h 35 - Arrêt de mi-parcours à la station de Métro Mont-Royal

Lieu: 470 Avenue du Mont-Royal E, Montréal, QC H2J 1W4

11 h - Retour au Parc La Fontaine face au restaurant Robin des Bois

Lieu: 3933 Av. du Parc-La Fontaine, Montréal, QC H2L 0C7 (coin de la rue Napoléon)

11 h 15 - Allocutions, animation et lunch

Porte-parole / personnalités qui seront présents :

Mme Louise Deschâtelets , actrice, animatrice, chroniqueuse et porte-parole de la marche

, actrice, animatrice, chroniqueuse et porte-parole de la marche Dr Stéphane Lemire , président et fondateur de la Fondation AGES

, président et fondateur de la Fondation AGES Mme Monique-Andrée Michaud , personnalité publique ayant participé entre autres, avec son fils Jean-Sébastien Girard, à une série du Gouvernement du Québec sur la maltraitance auprès des aînés.

, personnalité publique ayant participé entre autres, avec son fils Jean-Sébastien Girard, à une série du Gouvernement du Québec sur la maltraitance auprès des aînés. Un.e représentante du Groupe Maurice.

À propos du Mouvement HABITATS

Le Mouvement HABITATS, actif depuis 2019, a mobilisé plus de 2500 personnes à travers 30 événements publics, deux cohortes d'interforums dans 9 régions du Québec, et des marches citoyennes rassemblant jusqu'à 1700 participants dans sa dernière édition.

Cette démarche structurée a permis d'ancrer des initiatives locales concrètes, tout en documentant et partageant des apprentissages collectifs. Ces expériences ont permis de tester et de raffiner des outils de médiation, de participation citoyenne et de transmission intergénérationnelle auprès des aînés.

Pour plus de détails : unetunfontmille.com/mouvement-habitats

SOURCE AREQ (CSQ)

RSVP et entrevues : Apolline Provost, TACT, Cellulaire : 438 522-1638, [email protected]