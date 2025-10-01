Avis aux médias - Journée internationale des aînés le 1er octobre prochain - 5e édition de la marche Agissons ensemble pour le mieux-être des aînés!

QUÉBEC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des aînés, le Mouvement HABITATS d'Un et un font mille, en collaboration avec la Fondation AGES, avec comme présentateurs officiels le Groupe Maurice et l'AREQ - le mouvement des personnes retraitées (CSQ) invitent les représentants des médias à participer à la 5e édition de la marche « Agissons ensemble pour le mieux-être des aînés », qui se tiendra le 1er octobre prochain à Québec et à Montréal sous le thème « Misons sur nos forces ».

Cette marche sera l'occasion de clamer haut et fort le droit de vieillir dans la dignité et que vieillir au Québec ne se résume pas à perdre des capacités : c'est aussi continuer à contribuer, transmettre et participer activement à la vie collective.

François Grisé, fondateur et directeur général de la compagnie de création multidisciplinaire Un et un font mille, est disponible pour vous expliquer l'importance de cette marche.

Dr Stéphane Lemire, président et fondateur de la Fondation AGES, est disponible pour témoigner de l'importance de cette marche et vous partager l'importance de la participation des aînés dans la prévention de leur perte d'autonomie.

Micheline Germain, présidente de l'AREQ, est disponible pour vous expliquer les raisons de cette marche, vous partager quelques statistiques en lien avec le vieillissement dans la dignité et témoigner de l'importance de cette marche.

Louise Deschâtelets, actrice, animatrice, chroniqueuse et porte-parole de la marche, est également disponible pour partager les raisons qui la poussent à utiliser sa voix et à marcher aux côtés des aînés.

Horaire de la marche de QUÉBEC

Déroulement de la marche

9 h 15 - Accueil des marcheurs et des invités à la Fontaine de Tourny face à l'Assemblée nationale du Québec

Lieu: Place de l'Assemblée-Nationale, Québec, QC G1R 3V9

10 h 15 - Départ de la marche

10 h 35 - Arrêt de mi-parcours à l'intersection de la rue Cartier et de la Grande-Allée

11 h - Retour à la Fontaine de Tourny face à l'Assemblée nationale du Québec

Lieu: Place de l'Assemblée-Nationale, Québec, QC G1R 3V9

11 h 15 - Allocutions, animation et lunch

Porte-parole / personnalités qui ont confirmé leur présence :

Mme Caroline Proulx, ministre des Aînés, ministre déléguée à la Santé, ministre responsable de la Condition féminine, députée de Berthier.

Mme Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, ministre responsable de la région de l'Estrie, députée de Brome-Missisquoi

M. Steeve Lavoie, député fédéral de Beauport--Limoilou

M. Bruno Marchand, maire de Québec

Mme Jackie Smith, conseillère municipale du District de Limoilou

Mme Marie-Pierre Boucher, conseillère municipale du district de Louis XIV

M. Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal du District de Saint-Roch-Saint-Sauveur

Mme Véronique Dallaire, conseillère municipale du District des Saules-Les Méandres

M. François Grisé, fondateur et directeur général de la compagnie de création multidisciplinaire Un et un font mille

M. Martin St-Pierre, 1er vice-président de l'AREQ

Horaire de la marche de MONTRÉAL

Important de noter que, malgré la grève de la STM en cours, nous invitons tous les ambassadeurs et citoyens inscrits à marcher.

Déroulement de la marche

9 h 15 - Accueil des marcheurs et des invités au Parc La Fontaine face au restaurant Robin des Bois

Lieu: 3933 Av. du Parc-La Fontaine, Montréal, QC H2L 0C7 (coin de la rue Napoléon)

10 h 15 - Départ de la marche

10 h 35 - Arrêt de mi-parcours à la station de Métro Mont-Royal

Lieu: 470 Avenue du Mont-Royal E, Montréal, QC H2J 1W4

11 h - Retour au Parc La Fontaine face au restaurant Robin des Bois

Lieu: 3933 Av. du Parc-La Fontaine, Montréal, QC H2L 0C7 (coin de la rue Napoléon)

11 h 15 - Allocutions, animation et lunch

En plus de renouveler sa participation à cet événement à l'occasion de la Journée nationale des aînés, Le Groupe Maurice y présentera, en primeur, une expo-éphémère célébrant la richesse des parcours de vie. Véritable ode à l'expérience, elle appelle à dialoguer avec celles et ceux qui vieillissent et à mieux raconter les multiples trajectoires qui façonnent notre humanité.

Porte-parole / personnalités qui ont confirmé leur présence :

M. Luc Rabouin, maire du Plateau-Mont-Royal et chef de Projet Montréal

Mme Arij El Korbi, conseillère d'arrondissement de Saint-Léonard, district de Saint-Léonard-Est

Mme Despina Sourias, conseillère de la Ville, arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, district de Loyola

Mme Kaïla A. Munro, conseillère d'arrondissement de Verdun, district de Desmarchais-Crawford

Mme Magda Popeanu, conseillère de la Ville, arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, district de Côte-des-Neiges

Mme Maeva Vilain, conseillère d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, district de Jeanne-Mance

Mme Louise Deschâtelets, actrice, animatrice, chroniqueuse et porte-parole de la marche

Dr Stéphane Lemire, président et fondateur de la Fondation AGES

Mme Brigitte Roy, secrétaire du conseil exécutif de l'AREQ

SOURCE AREQ (CSQ)

RSVP et entrevues : Apolline Provost, TACT, Cellulaire : 438 522-1638, [email protected]